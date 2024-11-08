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В ХАМАС опровергли: никуда из Катара не уходим

19:25 158

Власти Катара не просили руководителей ХАМАС покинуть страну, сообщило в субботу агентство EFE со ссылкой на источник в этом палестинском движении.

«Информация, что катарцы якобы передали лидерам ХАМАС сообщение о том, что они больше не являются желанными гостями, не соответствует действительности», - сказал собеседник агентства.

С 2012 года существенная часть политического руководства ХАМАС базируется именно в Катаре.

Ранее на этой неделе в СМИ появилась информация о том, что власти Катара попросили руководителей ХАМАС покинуть страну.

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