Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди»

«При республиканце Дональде Трампе Азербайджан одержал победу в 44-дневной войне, а при демократе Байдене - полностью восстановил свои суверенитет и территориальную целостность. Таким образом, Азербайджан поддерживали и республиканцы, и демократы, что в итоге позволило ему реализовать свою стратегию в карабахском вопросе» - сказал в беседе с haqqin.az азербайджанский политолог, директор информационного агентства Turan, аналитик Мехман Алиев, прогнозируя будущую политику Дональда Трампа в отношении Южного Кавказа и других региональных государств. По словам Мехмана Алиева, предпринятая нашей страной тактика силового освобождения оккупированных Арменией территорий соответствовала внешнеполитической стратегии безопасности США. «Тот факт, что при обоих президентах не менялась политика Вашингтона в отношении действий Баку по решению карабахского вопроса, свидетельствует о том, что стратегию внешней политики США определяют не американские президенты, а государственные институты этой страны, занимающиеся вопросами национальной безопасности», - подчеркнул политолог.

– «А это значит, что политика Соединенных Штатов в отношении Южного Кавказа, которая проводилась в последние десять лет, будет продолжена и при избранном президенте Трампе. Вот почему не следует увязывать отношения Вашингтона и Баку с личностью американских президентов или партий, победивших на выборах. Внешнеполитический курс США осуществляется в соответствии с доктриной национальной безопасности, следовательно, любой политик, победивший на выборах, обязан действовать в ее рамках. Следует понимать, что вся политика США во время и после 44-дневной войны диктовалась именно этой доктриной, а не самодеятельными решениями Дональда Трампа или Джо Байдена. Полагаю, что пока во внешней политике Азербайджана нет ничего, что бы противоречило доктрине национальной безопасности США. Следовательно, и при новой администрации Республиканской партии отношения между США и Азербайджаном по-прежнему останутся стабильными». То же самое, по мнению Мехмана Алиева, относится и к политике новой администрации Трампа в отношении Ирана и России.