Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди»
«При республиканце Дональде Трампе Азербайджан одержал победу в 44-дневной войне, а при демократе Байдене - полностью восстановил свои суверенитет и территориальную целостность. Таким образом, Азербайджан поддерживали и республиканцы, и демократы, что в итоге позволило ему реализовать свою стратегию в карабахском вопросе» - сказал в беседе с haqqin.az азербайджанский политолог, директор информационного агентства Turan, аналитик Мехман Алиев, прогнозируя будущую политику Дональда Трампа в отношении Южного Кавказа и других региональных государств.
По словам Мехмана Алиева, предпринятая нашей страной тактика силового освобождения оккупированных Арменией территорий соответствовала внешнеполитической стратегии безопасности США.
«Тот факт, что при обоих президентах не менялась политика Вашингтона в отношении действий Баку по решению карабахского вопроса, свидетельствует о том, что стратегию внешней политики США определяют не американские президенты, а государственные институты этой страны, занимающиеся вопросами национальной безопасности», - подчеркнул политолог.
– «А это значит, что политика Соединенных Штатов в отношении Южного Кавказа, которая проводилась в последние десять лет, будет продолжена и при избранном президенте Трампе. Вот почему не следует увязывать отношения Вашингтона и Баку с личностью американских президентов или партий, победивших на выборах.
Внешнеполитический курс США осуществляется в соответствии с доктриной национальной безопасности, следовательно, любой политик, победивший на выборах, обязан действовать в ее рамках. Следует понимать, что вся политика США во время и после 44-дневной войны диктовалась именно этой доктриной, а не самодеятельными решениями Дональда Трампа или Джо Байдена.
Полагаю, что пока во внешней политике Азербайджана нет ничего, что бы противоречило доктрине национальной безопасности США. Следовательно, и при новой администрации Республиканской партии отношения между США и Азербайджаном по-прежнему останутся стабильными».
То же самое, по мнению Мехмана Алиева, относится и к политике новой администрации Трампа в отношении Ирана и России.
«Я не вижу особого стремления США устроить в Иране хаос или спровоцировать в Исламской Республике кровавый беспредел по примеру событий в Сирии, - отметил политолог. - В Иране Вашингтон активно работает с азербайджанским фактором, ставшим приоритетным. В целом же стратегия американцев заключается в мирной, эволюционной трансформации Ирана от тоталитарной деспотии, спонсирующей террористические организации, к цивилизованной государственной системе.
Что же касается отношений с Российской Федерацией, то, в соответствии со все той же доктриной национальной безопасности США, Трамп постарается договориться с Путиным. Напомню, что разговоры о возможности использования в отношении Украины варианта разделенной Германии шли еще при Байдене.
Сценарий «ФРГ-ГДР» активно обсуждается и сейчас, просто пока еще не проторены пути его логического применения. Возможно, при Трампе будет запущен проект, идентичный азербайджанскому и грузинскому сценарию с временно оккупированными территориями. Это будет не каким-то политическим «ноу-хау» Трампа, а реализацией проверенного на практике сценария закрепления ситуации на линии фронта, при котором Украина зафиксирует свою территорию в пределах контролируемых границ, усилит военно-экономический потенциал, сконцентрируется на программах послевоенного восстановления, а решение вопроса оккупированных территорий отложит на будущее, когда в России, Украине и в мире сформируется новая политическая ситуация. К примеру, Азербайджан ждал «часа истины» без малого тридцать лет и сумел восстановить свою территориальную целостность силовым путем. А, скажем, объединение ФРГ с ГДР, наоборот, произошло абсолютно мирными методами».