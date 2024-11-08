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Трамп поговорил и с Махмудом Аббасом

19:40 149

Избранный президент США Дональд Трамп провел первый с 2017 года телефонный разговор с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом, сообщает Axios.

Контакты между политиками были приостановлены после того, как Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и перенес туда американское посольство.

По информации палестинских чиновников, разговор прошел в положительном ключе. Трамп выразил свое желание способствовать завершению войны в секторе Газа. Аббас поздравил Трампа с победой на выборах и подтвердил готовность работать с американской стороной по достижению мира в регионе, говорится в публикации.

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