Ланза отметил, что администрация Трампа «сосредоточится на достижении мира в Украине», а не на возвращении ей отнятых территорий. Украине следует забыть о возвращении Крыма, заявил Ланза, не упомянув при этом восточные районы Украины.

«Если президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мир возможен только в том случае, если у нас будет Крым, он покажет нам, что не настроен серьезно. Когда Зеленский говорит, что мы прекратим эти боевые действия, что мир наступит только после возвращения Крыма, у нас есть новости для президента Зеленского: Крыма больше нет. И если это ваш приоритет — вернуть Крым и заставить американских солдат сражаться за возвращение Крыма — то вы сами по себе. Мы что скажем Украине? А вот что: «Что думаете? Как вам видится реальная перспектива мира? Не перспектива победы, а перспектива мира. И давайте начнем честный разговор». В то же время Ланза выразил глубокое уважение к украинскому народу за его «львиное сердце».

Ланза также раскритиковал недостаточную поддержку, которую администрация Байдена и европейские страны оказали Украине после вторжения России в феврале 2022 года.

«Реальность на местах такова, что европейские государства и президент Байден не дали Украине возможности и оружия выиграть эту войну в самом начале, и они не смогли снять ограничения, чтобы Украина могла победить».

Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что может закончить войну между Россией и Украиной «за один день», но никогда не приводил подробностей. BBC со ссылкой на некий документ, написанный в мае этого года двумя бывшими руководителями службы нацбезопасности, сообщает, что США должны продолжать поставки оружия, но обуславливать эту поддержку вступлением Киева в мирные переговоры с Россией. Украина не должна отказываться от надежд вернуть всю свою территорию из-под российской оккупации, говорится в документе, но переговоры должны вестись на основе текущей линии фронта.

После оглашения победных для Трампа результатов на последних президентских выборах в США у него состоялся телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Источник в администрации президента Украины сообщил BBC, что «хороший продолжительный разговор» между Зеленским и Трампом длился «около получаса». Это был не совсем тот разговор, чтобы обсуждать существенные вещи, но в целом он был «очень теплым и приятным».

7 ноября The Telegraph сообщил, что в рамках плана Трампа по завершению конфликта британские войска могут быть направлены в Украину для создания буферной зоны протяженностью 1200 километров вдоль линии фронта. При этом Украина будет обязана воздержаться от вступления в НАТО на срок до 20 лет, тогда как США продолжат поставлять Киеву оружие, чтобы предотвратить новое российское вторжение.