Погиб азербайджанский пограничник

Военнослужащий N-ской воинской части Государственной пограничной службы (ГПС) солдат Хабиб Ильхам оглу Оруджев погиб в результате огнестрельного ранения.

Как сообщил руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, старший помощник военного прокурора Фирад Алиев, информация об этом поступила в военную прокуратуру Губадлинского района.

«На основании поступившей информации сотрудниками военной прокуратуры Губадлинского района и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана был проведен осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств были изъяты предметы, имеющие значение для дела, выполнены другие процессуальные действия. В военной прокуратуре Губадлинского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование», - заявил Ф.Алиев.