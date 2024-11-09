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Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт

Погиб азербайджанский пограничник

20:45 1924

Военнослужащий N-ской воинской части Государственной пограничной службы (ГПС) солдат Хабиб Ильхам оглу Оруджев погиб в результате огнестрельного ранения.

Как сообщил руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, старший помощник военного прокурора Фирад Алиев, информация об этом поступила в военную прокуратуру Губадлинского района.

«На основании поступившей информации сотрудниками военной прокуратуры Губадлинского района и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана был проведен осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств были изъяты предметы, имеющие значение для дела, выполнены другие процессуальные действия. В военной прокуратуре Губадлинского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование», - заявил Ф.Алиев.

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