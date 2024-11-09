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Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт
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Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт

Самир Шарифов пошел к британскому королю

20:55 1420

В преддверии Конференции ООН по климату (COP29), которая стартует в Азербайджане через несколько дней (11 ноября), руководители предприятий, послы, эксперты и представители правительств стран - членов «Тройки» COP29 (Азербайджана, Бразилии и Объединенных Арабских Эмиратов) провели обсуждения, организованные британским правительством 6 ноября с целью активизировать действия по борьбе с изменением климата.

Как сообщается на сайте британского правительства, дискуссии вели министр энергетики Великобритании Эд Милибэнд, министр развития Аннелиз Доддс и министр окружающей среды Стив Рид.

Азербайджан на этих дискуссиях представлял министр финансов Самир Шарифов.

Три круглых стола были посвящены финансированию перехода на возобновляемые источники энергии, ускорению инвестиций в проекты по повышению устойчивости к изменению климата и глобальному договору о прекращении загрязнения пластиком.

В заседании круглого стола по мобилизации финансирования для перехода на зеленую энергетику при модераторстве министра энергетики Милибэнда приняли участие исполнительный директор IEA Фатих Бирол, министр финансов Азербайджана Самир Шарифов и президент Всемирного экономического форума Борге Бренде.

«Участники круглого стола согласились, что увеличение инвестиций в чистую энергетику в странах с формирующимся рынком и развивающейся экономикой является ключом к достижению согласованных на глобальном уровне целей по утроению объема возобновляемых источников энергии и удвоению показателей энергоэффективности к 2030 году, что позволит ограничить рост глобальной температуры до 1,5 °C, как это предусмотрено Парижским соглашением», - говорится в сообщении британского правительства.

В ходе другого круглого стола по формированию экономического обоснования адаптации и устойчивости под руководством министра по вопросам развития Аннелиз Доддс участники признали значительный разрыв в финансировании климатической адаптации – особенно по сравнению с финансированием мер по смягчению последствий – и необходимость устранения этого. Также они говорили о необходимости обеспечения учета климатических рисков при принятии инвестиционных решений.

В ходе дискуссии в рамках круглого стола по договору о борьбе с пластиковым загрязнением под председательством министра охраны окружающей среды Стива Рида руководители ведущих предприятий, торговых компаний и финансовых учреждений обсудили важность согласования амбициозного, юридически обязывающего договора о загрязнении пластиком на переговорах ООН в Пусане в конце ноября с готовностью к его реализации и подписали заявление с призывом положить конец загрязнению пластиком к 2040 году.

После круглых столов гости посетили прием, устроенный королем Карлом III в Букингемском дворце, чтобы обсудить результаты своих дискуссий, организованных совместно с Sustainable Markets Initiative.

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