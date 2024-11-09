Ультиматум Катара

Катар отказался от роли ключевого посредника в соглашении о прекращении огня в секторе Газа до тех пор, пока ХАМАС и Израиль «не продемонстрируют искренней готовности вернуться за стол переговоров», сообщают Reuters и Al Arabiya со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентств, в Катаре с самого начала заявили США, что могут выступить посредниками только в том случае, если обе стороны продемонстрируют «подлинную заинтересованность в поиске решения». О своем решении выйти из посредничества Доха уже уведомила ХАМАС, Израиль и администрацию Белого дома, сказал источник.

Также в Катаре пришли к выводу, что политический офис ХАМАС в Дохе «больше не служит своей цели», говорит источник. Ранее ряд изданий сообщил, что Катар согласился выслать из страны руководство ХАМАС по запросу США — после неоднократных попыток заставить лидеров движения согласиться на сделку о прекращении огня и освобождении израильских заложников. При этом агентство EFE со ссылкой на источник в ХАМАС сообщило в субботу, что власти Катара не просили руководителей движения покинуть страну.