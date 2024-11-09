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Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт
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Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт

Утверждена делегация России для участия в COP29

21:23 801

Премьер РФ Михаил Мишустин утвердил состав российской делегации, которая примет участие в климатической конференции COP29 в Баку.

Согласно распоряжению правительства РФ, опубликованному на официальном портале правовой информации, руководителем делегации по согласованию назначен спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев. Заместителем руководителя делегации назначен глава Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков.

Президент РФ Владимир Путин 7 ноября сообщил, что российскую делегацию на климатической конференции COP29 в Баку возглавит премьер Мишустин.

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