В Белом доме анонсировали дату встречи Байдена и Трампа
Президент США Джо Байден в среду встретится с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Об этом говорится в сообщении Белого дома.
«Президент Байден и новоизбранный президент Трамп встретятся в Овальном кабинете в среду в 11:00», – говорится в сообщении.
В Белом доме пообещали предоставить дополнительные подробности о встрече позже.
Встреча после выборов между президентом, который покидает пост, и президентом, который приходит на него, является традиционной.
Но Трамп, республиканец, не пригласил Байдена, демократа, на такую встречу после того, как проиграл выборы в 2020 году. Ранее президент США Джо Байден отметил необходимость мирной передачи власти будущей администрации Дональда Трампа и заверил, что будет способствовать этому. Байден позвонил избранному президенту Трампу и поздравил его с победой на выборах. Тогда же действующий американский лидер пригласил Трампа в Белый дом для обсуждения переходного периода. Позже сообщалось, что Трамп принял приглашение Байдена встретиться в Белом доме для обсуждения передачи власти.