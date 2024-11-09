В Белом доме анонсировали дату встречи Байдена и Трампа

Президент США Джо Байден в среду встретится с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

«Президент Байден и новоизбранный президент Трамп встретятся в Овальном кабинете в среду в 11:00», – говорится в сообщении.