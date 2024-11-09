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В Британии заявили о рекордных потерях России в октябре

21:43 453

Российские потери на фронте в октябре были самыми большими с начала войны. В среднем за сутки россияне теряли 1354 солдата.

Такие цифры привел министр обороны Британии Джон Хили в интервью The Telegraph.

По его словам, последние данные британской разведки свидетельствуют, что в октябре потери россиян на войне достигли нового рекордного уровня. Среднесуточные потери РФ на фронте составили 1354 человека.

Это второй месяц подряд, когда российские войска несут рекордные потери на войне. По данным Британии, в прошлом месяце Россия потеряла около 41 980 человек. По данным разведки Великобритании, предыдущий антирекорд РФ был в мае 2024 года. Тогда россияне потеряли 39 110 человек.

На вопрос, выиграют ли Украина и Запад войну на истощение против РФ, глава Минобороны Британии ответил утвердительно.

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