«Вряд ли Путин испугается несколько тысяч рассерженных россиян в Берлине… и выведет войска из Украины»

Российская оппозиция в Берлине анонсировала на 17 ноября проведение большого антивоенного марша. Под лозунгами «Нет Путину!», «Нет войне в Украине!» и «Свободу политзаключенным!» его участники пройдут от Потсдамер-плац через правительственный квартал Берлина и мимо Бундестага до посольства Российской Федерации. Организаторами акции являются Юлия Навальная, а также и освобожденные из тюрем в рамках обмена Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин. По замыслу инициаторов, акция должна стать свидетельством консолидации российской оппозиции, «демонстрацией существования мирной, свободной и цивилизованной России, а также поддержкой тех россиян, которые находятся в заложниках у путинского режима».

Как известно, в отличие от представителей иранской оппозиции за рубежом, которой в 2023 году в ходе массовых антиправительственных выступлений в Иране, вспыхнувших после убийства Махсы Амини, удалось вывести на улицы Берлина более ста тысяч демонстрантов, российская оппозиция еще не организовывала столь масштабные акции протеста. И не только потому, что технически это очень непросто. Ряд авторитетных российских оппозиционеров, а также многочисленные украинские беженцы, осевшие в Германии, посчитали кощунственной саму идею марша по улицам Берлина с флагами Российской Федерации, которые вывешивают на оккупированных Путиным городах Украины. Комментируя для редакции haqqin.az предстоящий «большой антивоенный марш», член совета «Форума свободной России» и основательница издания «Активатика» Евгения Чирикова рассказала, что призвала организаторов отказаться от бессмысленных попыток показать европейцам, что на самом деле Россия хорошая, и только Путин – плохой. Отметим в этой связи, что инициаторы антивоенного митинга требуют вывода российской армии из Украины, а также свободы для всех политзаключенных. Известно также, что демонстранты пройдут по центру германской столицы под тремя флагами – российским триколором, бело-сине-белым флагом, который используют граждане РФ, выступающие против войны, и флагом Республики Украина.

Так вот, идея использовать российский триколор вызвала жесткую критику, поскольку во многих европейских странах он запрещен, ибо является флагом страны-агрессора. «Надо отдать должное одному из лидеров оппозиции, Илье Яшину, который заявил, что сам он этот флаг России не понесет, - отметила Евгения Чирикова. — Это важная и правильная реакция, потому что нельзя забывать про чувства украинских беженцев, которых много в Берлине. Ведь под этим флагом убивали, пытали и насиловали их близких…». По словам Чириковой, акция под заявленными лозунгами и целями выглядит с ее точки зрения абсолютно бессмысленной. «Вряд ли Путин, увидев в Берлине несколько тысяч рассерженных россиян, испугается и начнет выводить войска из Украины, - говорит активистка. - Единственный, кто в состоянии прогнать агрессора, это украинская армия. Но Запад очень неохотно, недостаточно и несвоевременно помогает ВСУ. Поэтому я призвала организаторов поставить главным требованием марша усиление правительством ФРГ и других стран Европы военной помощи украинской армии. Об этом же я лично сказала Юлии Навальной».

Здесь надо отметить, что в одном из интервью немецким СМИ вдова Алексея Навального сказала, что не уверена, стоит ли передавать Украине оружие, поскольку жертвами высокоточных западных ракет могут стать простые россияне. «Мне же пришлось объяснить инициаторам акции, что если украинцы получат дальнобойное оружие, то уничтожены будут российские бомбардировщики на российских военных базах, - подчеркнула Чирикова. - И тогда бомбы, летящие из российских бомбардировщиков, не упадут на украинские жилые дома, на головы украинских стариков, женщин и детей. Потому что в отличие от России, Украина уничтожает только военные цели, а не бьет по больницам, как это делает путинская армия». Чирикова убеждена, что организаторы марша должны публично высказаться на тему оказания военной помощи Украине. «Если они не выступают с этими требованиями, то непонятно, каким образом оккупационная армия уйдет из Украины, - констатирует активистка. - И как вообще без хорошо оснащенной современным западным оружием армии Украины можно достичь деоккупации украинских территорий? Обратите внимание, с каким огромным трудом Украина получила самолеты F-16, которые состоят на вооружении ВВС НАТО уже пятьдесят лет! В это же время мы видим, что в Армии обороны Израиля активно используют самый современный в мире истребитель F-35, который замечательно уничтожает на вражеской территории системы наведения ракет. Так почему же Украина до сих пор не получила F-35? Именно эти вопросы лидеры российской оппозиции должны задавать при встречах с руководителями западного мира.