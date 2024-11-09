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Конгресс напичкали проармянскими депутатами

9 ноября 2024, 22:08 2874

Более 90% кандидатов, поддержанных Армянским национальным комитетом Америки (ANCA), избраны в Конгресс США в 20 штатах, сообщают армянские СМИ со ссылкой на заявление комитета.

Всего ANCA одобрил 84 кандидата в Сенат и Палату представителей США.

Исполнительный директор ANCA Арам Амбарян утверждает, что на прошедших в США выборах комитет не поддержал ни одного из кандидатов в президенты.

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Азербайджанское животноводство вымирает
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Москва хочет видеть Азербайджан в Евразийском союзе главное на этот час
9 ноября 2024, 18:21 5082
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9 ноября 2024, 22:06 2180
Конгресс напичкали проармянскими депутатами
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