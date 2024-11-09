Конгресс напичкали проармянскими депутатами
9 ноября 2024, 22:08 2874
Более 90% кандидатов, поддержанных Армянским национальным комитетом Америки (ANCA), избраны в Конгресс США в 20 штатах, сообщают армянские СМИ со ссылкой на заявление комитета.
Всего ANCA одобрил 84 кандидата в Сенат и Палату представителей США.
Исполнительный директор ANCA Арам Амбарян утверждает, что на прошедших в США выборах комитет не поддержал ни одного из кандидатов в президенты.
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