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Обнадеживающая информация из Казахстана в Баку

Молдир Абдуалиева отвечает на вопросы haqqin.az
Ага Гасымлы, собкор
9 ноября 2024, 22:06 2180

Из Казахстана поступила обнадеживающая новость, связанная с проблемой обмеления Каспия. Как сообщило информационное агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана, с начала текущего года через реку Жайык (в русской коннотации Урал – ред.) в Каспийское море было направлено 16,7 миллиарда кубометров воды.

Как пояснили в министерстве, в этом году объем воды превысил среднюю многолетнюю норму. В ведомстве подчеркивают, что сток реки Жайык формируется в зависимости от объема воды, направленной из Ириклинского водохранилища, расположенного на территории России.

"С начала года представители нашего министерства провели 28 встреч с коллегами из России, Китая и стран Центральной Азии по вопросам трансграничных рек. Переговоры по регулированию объемов воды в паводковый период будут проводиться в усиленном режиме", - подчеркнула официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.

В этом году объем воды превысил среднюю многолетнюю норму. Сток реки Жайык формируется в зависимости от объема воды, направленной из Ириклинского водохранилища, расположенного на территории России

В беседе с haqqin.az Абдуалиева указала, что объем воды, поступивший в этом году из реки Жайык в Каспийское море, значительно превысил показатели прошлых лет. Так, в 2021 году сток составлял 3,6 кубических километра, в 2022-м - 5,47, в прошлом году - 8, а в нынешнем – уже 9,46 кубических километра. Столь значительное увеличение связано с аномально высокими паводками, вызванными обильными осадками в водосборных бассейнах, а также с более тщательным контролем за водозаборами, что позволило большему объему воды достичь Каспия.

При этом уровень воды в Каспии остается вызовом, обусловленным, прежде всего, климатическими изменениями, такими как повышение температуры и увеличение испарения. Для решения этой проблемы Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана инициировало в текущем году создание научно-исследовательского института, задачей которого станет детальный анализ факторов, влияющих на водный баланс Каспия.

«Мы продолжим работу над сохранением устойчивого водного баланса в регионе и минимизацией негативных последствий обмеления Каспийского моря на казахстанском побережье», - отметила Абдуалиева.

Официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева в интервью haqqin.az

Комментируя по просьбе haqqin.az информацию об увеличении объема поступившей в Каспий воды, азербайджанский эксперт-эколог Ровшан Аббасов сказал:

«Прогнозировать, что дальше будет происходить с обмелением Каспия, практически невозможно. В конце 70-х годов ХХ века наблюдалось резкое снижение уровня воды в море. В середине 80-х обмеление остановилось и пошло повышение. Дело в том, что в конце 70-х, чтобы приостановить процесс обмеления Каспия, было решено перегородить дамбой пролив Кара-Богаз-Гол. После чего началось резкое повышение уровня Каспия. Дошло до того, что в 1984 году для регуляции стока, спасения залива Кара-Богаз-Гол и стабилизации уровня моря было построено специальное водопропускное сооружение для подачи воды из Каспия. Это несколько улучшило ситуацию, однако уровень моря продолжал повышаться. В 1992 году дамбу взорвали, однако до 1995 года это мало что дало, и Каспийское море продолжало затапливать инфраструктуру на побережье Азербайджана.

Сегодня можно утверждать, что перекрытие Кара-Богаз-Гол сыграло свою роль, но это был не единственный фактор, способствовавший повышения уровня моря. Ныне ученые все больше придерживаются версии о цикличности повышения и падения уровня Каспия, связанного с ростом или снижением объема воды из рек, впадающих в Каспий.

Ровшан Аббасов в интервью haqqin.az

К примеру, с 1995 по 2005 годы Кура регулярно выходила из берегов, причем уровень воды в ней многократно повышался вне зависимости от времени года. Теперь мы видим обратную картину, когда уровень Куры неожиданно резко упал. Пока сложно судить, с чем это связано, поскольку снижение уровня воды в реках, морях и океанах мы наблюдаем в глобальных масштабах».

По словам Ровшана Аббасова, вода из Куры составляет 5-10 процентов от общего объема воды в Каспийском море. Главные реки, питающие Каспий, — это Урал и Волга.

«Теперь надо наблюдать за тем, будет ли значительное повышение уровня Волги, - говорит эксперт. - Если он значительно возрастет, то это, в первую очередь, приостановит процесс обмеления Каспия и станет началом восстановления его прежних объемов. Ну, а экологи, наконец, получат ответ на вопрос, носит ли процесс обмеления Каспийского моря цикличный характер. Но даже если вода будет прибывать, уровня 1995 года Каспий все равно не достигнет. В лучшем случае его поверхность дойдет до отметки 2005 года. Поскольку есть и другие негативные факторы. В частности, использование в сельскохозяйственных целях воды из рек, питающих Каспийское море».

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