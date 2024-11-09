Обнадеживающая информация из Казахстана в Баку

Из Казахстана поступила обнадеживающая новость, связанная с проблемой обмеления Каспия. Как сообщило информационное агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана, с начала текущего года через реку Жайык (в русской коннотации Урал – ред.) в Каспийское море было направлено 16,7 миллиарда кубометров воды. Как пояснили в министерстве, в этом году объем воды превысил среднюю многолетнюю норму. В ведомстве подчеркивают, что сток реки Жайык формируется в зависимости от объема воды, направленной из Ириклинского водохранилища, расположенного на территории России. "С начала года представители нашего министерства провели 28 встреч с коллегами из России, Китая и стран Центральной Азии по вопросам трансграничных рек. Переговоры по регулированию объемов воды в паводковый период будут проводиться в усиленном режиме", - подчеркнула официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.

В беседе с haqqin.az Абдуалиева указала, что объем воды, поступивший в этом году из реки Жайык в Каспийское море, значительно превысил показатели прошлых лет. Так, в 2021 году сток составлял 3,6 кубических километра, в 2022-м - 5,47, в прошлом году - 8, а в нынешнем – уже 9,46 кубических километра. Столь значительное увеличение связано с аномально высокими паводками, вызванными обильными осадками в водосборных бассейнах, а также с более тщательным контролем за водозаборами, что позволило большему объему воды достичь Каспия. При этом уровень воды в Каспии остается вызовом, обусловленным, прежде всего, климатическими изменениями, такими как повышение температуры и увеличение испарения. Для решения этой проблемы Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана инициировало в текущем году создание научно-исследовательского института, задачей которого станет детальный анализ факторов, влияющих на водный баланс Каспия. «Мы продолжим работу над сохранением устойчивого водного баланса в регионе и минимизацией негативных последствий обмеления Каспийского моря на казахстанском побережье», - отметила Абдуалиева.

Комментируя по просьбе haqqin.az информацию об увеличении объема поступившей в Каспий воды, азербайджанский эксперт-эколог Ровшан Аббасов сказал: «Прогнозировать, что дальше будет происходить с обмелением Каспия, практически невозможно. В конце 70-х годов ХХ века наблюдалось резкое снижение уровня воды в море. В середине 80-х обмеление остановилось и пошло повышение. Дело в том, что в конце 70-х, чтобы приостановить процесс обмеления Каспия, было решено перегородить дамбой пролив Кара-Богаз-Гол. После чего началось резкое повышение уровня Каспия. Дошло до того, что в 1984 году для регуляции стока, спасения залива Кара-Богаз-Гол и стабилизации уровня моря было построено специальное водопропускное сооружение для подачи воды из Каспия. Это несколько улучшило ситуацию, однако уровень моря продолжал повышаться. В 1992 году дамбу взорвали, однако до 1995 года это мало что дало, и Каспийское море продолжало затапливать инфраструктуру на побережье Азербайджана. Сегодня можно утверждать, что перекрытие Кара-Богаз-Гол сыграло свою роль, но это был не единственный фактор, способствовавший повышения уровня моря. Ныне ученые все больше придерживаются версии о цикличности повышения и падения уровня Каспия, связанного с ростом или снижением объема воды из рек, впадающих в Каспий.