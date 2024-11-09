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Уже готовится встреча Зеленского с Трампом

9 ноября 2024, 22:30 1200

Команды президента Украины Владимира Зеленского и новоизбранного президента США Дональда Трампа вскоре приступят к организации их встречи.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига на общей пресс-конференциии с верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем.

«Диалог между президентом Зеленским и президентом-электом Трампом уже налажен. И скорость проведения телефонного разговора является свидетельством уже существующего прямого диалога между главами государств», - сказал глава МИД Украины.

По его словам, команды президентов договорились, что начнут практическую подготовительную работу для организации встречи.

Кроме того, глава МИД Украины напомнил, что Зеленский во время своего визита в США в сентябре встретился с тогда еще кандидатом в президенты Трампом и представил ему видение Украины по достижению справедливого мира.

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