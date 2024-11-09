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Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт
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Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт

Шольц позвонил Алиеву

9 ноября 2024, 22:48 2478

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого обсуждались климатическая конференция ООН в Баку и ход мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сообщила журналистам представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман.

«Президент Алиев проинформировал о целях председательства Азербайджана на COP29, а также ходе переговоров с Арменией», - отметила Хофман.

Шольц, по ее словам, подчеркнул необходимость успешности конференции и заверил, что Германия окажет поддержку в достижении соглашения о климатическом финансировании на период после 2025 года.

«Канцлер подтвердил неизменную готовность Германии поддержать Азербайджан и Армению в выстраивании мирных и добрососедских отношений и призвал обе стороны к дальнейшим смелым шагам», - сообщила Хофман, отметив, что Шольц и Алиев договорились и впредь оставаться в тесном контакте.

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