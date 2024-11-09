USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт
Новость дня
Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт

Выбрана самая красивая девушка Земли

9 ноября 2024, 23:00 1693

Модель Джессика Лейн из Австралии стала победительницей конкурса Мисс Земля.

В конкурсе принимали участие девушки из 76 стран. В финале по традиции выбирают четырех победительниц — по одной на каждую стихию. Самым почетным титулом считается Мисс Земля, но свои королевы есть и у других стихий — Воздуха, Огня и Воды.

Джессика Лейн

Фаворитками конкурса с самого начала считались Храфнхильдур Харальдсдоттир из Исландии и американка Беа Миллан-Виндорски. Прогнозы оправдались: представительница США получила титул Мисс Вода, исландка стала Мисс Воздух. Титул мисс Огонь получила Нива Антезана из Перу. Абсолютной победительницей конкурса и обладательницей титула Мисс Земля стала 21-летняя Джессика Лейн из Австралии.

Для Австралии победа стала первой в истории. Известно, что Джессика Лейн учится в университете Саншайн-Коэст по направлениям журналистика и литературное творчество.

У Трампа отреклись от советника, который призвал Киев забыть о Крыме
У Трампа отреклись от советника, который призвал Киев забыть о Крыме обновлено 23:57
9 ноября 2024, 23:57 6418
На российско-украинском фронте ситуация обостряется
На российско-украинском фронте ситуация обостряется заявил главком ВСУ
9 ноября 2024, 23:43 743
В Лондоне скончался известный азербайджанский журналист
В Лондоне скончался известный азербайджанский журналист
9 ноября 2024, 23:24 1513
«Вряд ли Путин испугается несколько тысяч рассерженных россиян в Берлине… и выведет войска из Украины»
«Вряд ли Путин испугается несколько тысяч рассерженных россиян в Берлине… и выведет войска из Украины» Евгения Чирикова в гостях у haqqin.az
9 ноября 2024, 21:47 2204
Азербайджанское животноводство вымирает
Азербайджанское животноводство вымирает надежда лишь на Карабах; все еще актуально
9 ноября 2024, 15:15 5831
Москва хочет видеть Азербайджан в Евразийском союзе
Москва хочет видеть Азербайджан в Евразийском союзе главное на этот час
9 ноября 2024, 18:21 5085
Обнадеживающая информация из Казахстана в Баку
Обнадеживающая информация из Казахстана в Баку Молдир Абдуалиева отвечает на вопросы haqqin.az
9 ноября 2024, 22:06 2185
Конгресс напичкали проармянскими депутатами
Конгресс напичкали проармянскими депутатами
9 ноября 2024, 22:08 2877
Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт
Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт статья концептуальная
9 ноября 2024, 12:31 9336
Ультиматум Катара
Ультиматум Катара
9 ноября 2024, 21:03 3937
Самир Шарифов пошел к британскому королю
Самир Шарифов пошел к британскому королю
9 ноября 2024, 20:55 2782

ЭТО ВАЖНО

У Трампа отреклись от советника, который призвал Киев забыть о Крыме
У Трампа отреклись от советника, который призвал Киев забыть о Крыме обновлено 23:57
9 ноября 2024, 23:57 6418
На российско-украинском фронте ситуация обостряется
На российско-украинском фронте ситуация обостряется заявил главком ВСУ
9 ноября 2024, 23:43 743
В Лондоне скончался известный азербайджанский журналист
В Лондоне скончался известный азербайджанский журналист
9 ноября 2024, 23:24 1513
«Вряд ли Путин испугается несколько тысяч рассерженных россиян в Берлине… и выведет войска из Украины»
«Вряд ли Путин испугается несколько тысяч рассерженных россиян в Берлине… и выведет войска из Украины» Евгения Чирикова в гостях у haqqin.az
9 ноября 2024, 21:47 2204
Азербайджанское животноводство вымирает
Азербайджанское животноводство вымирает надежда лишь на Карабах; все еще актуально
9 ноября 2024, 15:15 5831
Москва хочет видеть Азербайджан в Евразийском союзе
Москва хочет видеть Азербайджан в Евразийском союзе главное на этот час
9 ноября 2024, 18:21 5085
Обнадеживающая информация из Казахстана в Баку
Обнадеживающая информация из Казахстана в Баку Молдир Абдуалиева отвечает на вопросы haqqin.az
9 ноября 2024, 22:06 2185
Конгресс напичкали проармянскими депутатами
Конгресс напичкали проармянскими депутатами
9 ноября 2024, 22:08 2877
Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт
Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт статья концептуальная
9 ноября 2024, 12:31 9336
Ультиматум Катара
Ультиматум Катара
9 ноября 2024, 21:03 3937
Самир Шарифов пошел к британскому королю
Самир Шарифов пошел к британскому королю
9 ноября 2024, 20:55 2782
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться