Выбрана самая красивая девушка Земли

В конкурсе принимали участие девушки из 76 стран. В финале по традиции выбирают четырех победительниц — по одной на каждую стихию. Самым почетным титулом считается Мисс Земля, но свои королевы есть и у других стихий — Воздуха, Огня и Воды.

Фаворитками конкурса с самого начала считались Храфнхильдур Харальдсдоттир из Исландии и американка Беа Миллан-Виндорски. Прогнозы оправдались: представительница США получила титул Мисс Вода, исландка стала Мисс Воздух. Титул мисс Огонь получила Нива Антезана из Перу. Абсолютной победительницей конкурса и обладательницей титула Мисс Земля стала 21-летняя Джессика Лейн из Австралии.

Для Австралии победа стала первой в истории. Известно, что Джессика Лейн учится в университете Саншайн-Коэст по направлениям журналистика и литературное творчество.