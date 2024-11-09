В Лондоне скончался известный азербайджанский журналист
Известный азербайджанский журналист, поэт и переводчик Зульфугар Руфатоглу скончался в больнице в Лондоне. Об этом сообщил брат поэта, директор Азербайджанского государственного театра кукол Рашад Ахмедзаде.
Зульфугар Руфатоглу долгое время страдал от онкозаболевания.
Зульфугар Руфатоглу родился в 1958 году в Баку. Много лет работал в таких изданиях, как «Коммунист», «Халг газети», «Азербайджан». Один из основателей газеты «Сэхэр». Длительное время проработал в азербайджанской службе BBC. В 1996 году он стал первым азербайджанским журналистом, посетившим Армению, Шушу и Ханкенди. Итогом этой поездки стал цикл радиоочерков под названием «В тени перемирия». Он также известен как поэт-песенник, сотрудничал с композиторами Эмином Сабитоглу, Эльдаром Мансуровым, Джаванширом Гулиевым. Лауреат премии «Золотое перо».
Его отец Руфат Ахмедзаде - известный азербайджанский писатель, поэт-сатирик, автор нескольких книг, музыкальных комедий, телеспектаклей.