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В Лондоне скончался известный азербайджанский журналист

9 ноября 2024, 23:24 1513

Известный азербайджанский журналист, поэт и переводчик Зульфугар Руфатоглу скончался в больнице в Лондоне. Об этом сообщил брат поэта, директор Азербайджанского государственного театра кукол Рашад Ахмедзаде.

Зульфугар Руфатоглу долгое время страдал от онкозаболевания.

Зульфугар Руфатоглу родился в 1958 году в Баку. Много лет работал в таких изданиях, как «Коммунист», «Халг газети», «Азербайджан». Один из основателей газеты «Сэхэр». Длительное время проработал в азербайджанской службе BBC. В 1996 году он стал первым азербайджанским журналистом, посетившим Армению, Шушу и Ханкенди. Итогом этой поездки стал цикл радиоочерков под названием «В тени перемирия». Он также известен как поэт-песенник, сотрудничал с композиторами Эмином Сабитоглу, Эльдаром Мансуровым, Джаванширом Гулиевым. Лауреат премии «Золотое перо».

Его отец Руфат Ахмедзаде - известный азербайджанский писатель, поэт-сатирик, автор нескольких книг, музыкальных комедий, телеспектаклей.

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