На российско-украинском фронте ситуация обостряется

Обстановка на российско-украинском фронте «имеет тенденцию к обострению», заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам разговора с командующим Вооруженными силами США в Европе Кристофером Каволи в субботу, 9 ноября.

«В начале разговора проинформировал американского коллегу об обстановке на линии фронта. Ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению. Враг, используя свое численное преимущество, продолжает вести наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях», - написал главком ВСУ в соцсетях.

Сырский отметил, что есть многочисленные данные о подготовке северокорейских военнослужащих к участию в боевых действиях на стороне российских войск.

Главком ВСУ сообщил, что в ходе разговора американская сторона подтвердила неукоснительное соблюдение взятых обязательств по обеспечению ВСУ задекларированной номенклатурой вооружения и военной техники.