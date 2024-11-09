США и Великобритания атаковали хуситов

Соединенные Штаты и Великобритания нанесли серию авиаударов по военным объектам движения хуситов «Ансар Аллах», расположенным в подконтрольной им Сане. Об этом ТАСС сообщил источник в движении.

«Американские и британские силы в субботу вечером нанесли три удара по Сане, атаковав военные базы и склады оружия в нескольких районах города, - сказал собеседник агентства. - Самолеты действовали в йеменском воздушном пространстве».