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Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт
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Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт

США и Великобритания атаковали хуситов

00:23 520

Соединенные Штаты и Великобритания нанесли серию авиаударов по военным объектам движения хуситов «Ансар Аллах», расположенным в подконтрольной им Сане. Об этом ТАСС сообщил источник в движении.

«Американские и британские силы в субботу вечером нанесли три удара по Сане, атаковав военные базы и склады оружия в нескольких районах города, - сказал собеседник агентства. - Самолеты действовали в йеменском воздушном пространстве».

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