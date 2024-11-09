Эрдоган в последний раз предупредил Бафела

Согласно информации, полученной редакцией haqqin.az от источников в Анкаре, Турция продолжает усиливать давление на возглавляемый Бафелем Талабани «Патриотический союз Курдистана» (ПСК), который в последние месяцы обвиняют в сотрудничестве с террористической «Рабочей партии Курдистана» (РПК). За последние два года напряженность между Анкарой и ПСК, второй по численности партией в Региональном правительстве Иракского Курдистана после «Демократической партии Курдистана» (ДПК), достигла пика. Основанная в 1975 году Джалалом Талабани, партия ПСК с центром в Сулеймании с момента создания и по сей день тесно сотрудничает с Ираном. Причем сотрудничество это, по мнению экспертов, носит не только политический характер – Сулеймания является своеобразным «маршрутом», по которому в Тегеран ежегодно поступают миллиарды долларов.

Хотя город Сулеймания входит в Региональное правительство Иракского Курдистана, он, тем не менее, остается «неподконтрольной зоной». А с момента введения американских санкций против Ирана значимость Сулеймании для Тегерана резко возросла. Считается, что при поддержке семьи Талабани Иран использует этот маршрут для операций по отмыванию грязных денег, полученных от нелегальной торговлей нефти. Эксперты также отмечают, что, стремясь ослабить растущее влияние Турции в регионе, Иран плотно сотрудничает с террористами РПК через ПСК, противодействуя таким образом «Демократической партии Курдистана», возглавляемой семьей Барзани. Несколько месяцев назад медиаресурсы, близкие к правительству Турции, распространили информацию о том, что Иран через аэропорт Сулеймании передал в распоряжение РПК 50 дронов-камикадзе, системы противовоздушной обороны, а также ракеты с радиационными элементами. Сообщалось, что это вооружение, доставленное из Тегерана на гражданском самолете, было передано курдским террористам через подконтрольный Талабани «Патриотический союз Курдистана».

Следует отметить, что еще в 2023 году Анкара обвиняла руководство ПСК в сотрудничестве с РПК и тогда же запретила полеты в Сулейманию, которую считают «крепостью» этой партии. Позднее высокопоставленные турецкие лица, включая президента Эрдогана и министра иностранных дел Хакана Фидана, публично обратились к Талабани, потребовав, чтобы ПСК немедленно прекратил связи с «Рабочей партией Курдистана». Реджеп Тайип Эрдоган даже заявил, что в Сулеймании находится госпиталь, обслуживающий РПК. После этого Анкара неоднократно проводила в Сулеймании военные операции, наиболее значимой из которых стал удар по базе БПЛА «Рабочей партии Курдистана», расположенной на территории аэропорта Сулеймании. Однако состоявшийся 22 апреля этого года первый за последние 12 лет визит Эрдогана в Багдад изменил баланс в регионе в пользу Анкары. Визит турецкого лидера, который считают новой вехой в отношениях с Ираком, стал поворотным моментом, после которого правительство Багдада впервые официально признало РПК террористической организацией, а также подтвердило антитеррористический характер операций вооруженных сил Турции на севере Ирака и легитимность турецкой военной базы Башика. В свою очередь, Анкара предприняла важные шаги для решения водной проблемы Ирака, а также для реализации проекта «Путь развития», который соединит Багдад с Европой. Одновременно Турция помогла смягчить напряженность между Багдадом и правящей партией ДПК в Региональном правительстве Иракского Курдистана.

Наблюдатели отмечают, что за последние месяцы Турция, войдя в район Метина, ранее считавшийся оплотом РПК, значительно усилила масштаб военных операций против подразделений «Рабочей партии Курдистана» на севере Ирака. Причем это продвижение было положительно воспринято как Багдадом, так и руководством ДПК. Тем не менее, несмотря на давление со стороны Багдада и Регионального правительства Иракского Курдистана, близкие к Талабани политические и медийные структуры продолжают открыто критиковать военные операции Турции против РПК. В ответ Анкара, оправдывая свои действия, заявляет, что значительная часть «руководящего состава» РПК находится в Сулеймании, где проходит военное обучение. Не случайно большинство из пятнадцати лидеров РПК, ликвидированных турецкими силами в 2023 году на севере Ирака, были уничтожены именно в Сулеймании. В марте этого года Национальная разведывательная организация Турции (MİT) сообщила о нейтрализации Гюльсун Сильгири, руководившей лагерем молодежи РПК близ Сулеймании. В сентябре MİT нейтрализовала в Сулеймании одного из лидеров РПК, Салиху Акбийык, известную под псевдонимом «Нуджиян Амед», а в октябре вновь в Сулеймании ликвидировала лидеров женских подразделений РПК Джаизе Селбер и Эмине Улаш. Этот список можно продолжить, поскольку буквально каждую неделю поступают сообщения о новых ликвидациях боевиков РПК в Сулеймании, осуществленных турецкой внешней разведкой.