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Премьер Нидерландов отменил поездку на COP-29 в Баку

из-за еврейских погромов
00:37 1870

Премьер-министр Королевства Нидерланды Дик Схоф не поедет на климатический саммит ООН в Баку из-за произошедших накануне еврейских погромов в Амстердаме. Об этом рассказало издание Dutch News.

«Премьер-министр Дик Схоф не будет присутствовать на саммите ООН по климату в Азербайджане на следующей неделе из-за «серьезных социальных последствий» насилия в Амстердаме», – сообщило издание.

В пятницу во время матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» пропалестинские демонстранты напали на израильских болельщиков. Нападения носили антисемитский характер, это вызвало широкий общественный резонанс. По меньшей мере 10 израильтян пострадали при нападении сторонников Палестины. В ходе беспорядков были задержаны 62 человека. Власти усилили безопасность еврейских учреждений в городе и запретили проведение демонстраций в выходные дни. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал нападение на израильских болельщиков в Амстердаме повторением еврейских погромов в нацистской Германии в 1938 году.

Отказ от поездки на климатический саммит также подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц, который отменил участие в связи с внутренними политическими проблемами в Германии.

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