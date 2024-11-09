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Путин подписал договор о союзе и братстве с Северной Кореей

00:45 358

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей.

Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын подписали договор в июне во время встречи в Пхеньяне. Госдума ратифицировала документ 24 октября, Совфед — 6 ноября. Договор вступает в силу с даты обмена ратификационными грамотами, его действие бессрочно.

Согласно договору, Россия и Северная Корея обязуются оказать военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из стран. Москва и Пхеньян также смогут проводить совместные учения «в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны». Документ предусматривает и развитие сотрудничества в других сферах — в сельском хозяйстве, туризме, образовании, здравоохранении.

В последние недели российские официальные лица, в том числе президент РФ, указывали на наличие этого договора в ответ на вопросы о присутствии северокорейских войск на российской территории или об их участии в войне в Украине. При этом они напрямую не подтверждали факт использования северокорейских войск.

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