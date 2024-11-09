Омбудсмен Украины: Россияне расстреляли раненого безоружного украинца

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что российские военные расстреляли, вероятно, раненого безоружного украинского воина.

По его словам, россияне сняли казнь на видео и распространили в соцсети. Он заявил, что это нарушение Женевских конвенций, международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны. Также он направил письмо Международному комитету Красного Креста и ООН по этому случаю.

В Офисе генпрокурора Украины заявили, что 9 ноября в одном из Telegram-каналов появилось видео, на котором видно, как российские военные захватили раненого украинского военнослужащего. Безоружного солдата, лежавшего на земле, расстреляли в упор.