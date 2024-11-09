Россия развернула пост на границе Сирии и Израиля

В районе Голанских высот развернут пост военной полиции, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«В районе Голанских высот в рамках мониторинга обстановки на линии «Браво» зоны разъединения вооруженных сил Израиля и Сирийской Арабской Республики дополнительно развернут пост российской военной полиции. Осуществляется контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами»,— цитирует «Коммерсант» в заявлении замглавы Центра по примирению враждующих сторон Олега Игнасюка.

Сирия в последнее время не раз обвиняла Израиль в авиаударах. В ночь на 9 ноября были ранены несколько солдат при ударе к юго-востоку от города Алеппо на севере Сирии.