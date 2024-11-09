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Тысячи израильтян снова вышли на улицы

01:27 209

В пятницу, 9 ноября, тысячи израильтян вышли вечером протестовать. Они призывали правительство заключить сделку и вернуть похищенных ХАМАС заложников домой.

Израильские «Детали» пишут, что главный митинг проходил на «Площади похищенных» в центре Тель-Авива. Тысячи демонстрантов собрались на самую большую акцию протеста с тех пор, как в сентябре были введены ограничения на собрания людей.

Перед митингом родственники заложников выступили с заявлением у штаб-квартиры оборонного ведомства. Они заявили, что увольнение министра обороны Йоава Галанта было «очередной попыткой сорвать сделку» со стороны Биньямина Нетаньяху. Родные похищенных упомянули также недавнее дело об утечке секретных документов из канцелярии премьер-министра. По их словам, это было «кампанией психологического влияния с целью саботировать сделку и навредить семьям заложников».

Сотни людей протестовали в Шаар Ха-Негев на юге Израиля. В Беэр-Шеве также прошла демонстрация за освобождение заложников, против освобождения ультраортоксов от призыва и против увольнения Йоава Галанта.

В Хайфе из-за опасности ракетного обстрела из Ливана были ужесточены ограничения на собрания людей.

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