Израиль ликвидировал тысячу боевиков ХАМАС

Израильские военнослужащие за три недели операции в Джабалии на севере сектора Газа ликвидировали 1 тыс. вооруженных радикалов.

С таким заявлением выступил начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.

«Тот факт, что три недели [операции] здесь (в Джабалии) завершаются с примерно 1 тыс. ликвидированных и 1 тыс. захваченных террористов, является значительным достижением, которое наносит ХАМАС серьезный удар», - сказал Халеви. Высказывания начальника Генштаба распространила армейская пресс-служба.

По словам Халеви, израильские военные «посылают ХАМАС очень четкий сигнал: ЦАХАЛ неустанен»: «Чем больше мы сражаемся, тем сильнее становимся, приобретая больше опыта, возможностей, профессионализма, ценностей и решимости. Мы двигаемся вперед с большой интенсивностью. Это необходимо для того, чтобы вернуть заложников и обеспечить безопасность граничащих с сектором Газа населенных пунктов».