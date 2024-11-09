Премьер Польши заявил о возможном прекращении огня в Украине

В ближайшее время можно ожидать заявлений о прекращении огня в Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, отвечая на вопрос Польского радио о предполагаемом «плане Трампа» по Украине.

Туск считает, что такой план, вероятно, только на стадии подготовки. Тем не менее, по его мнению, в ближайшее время можно ожидать деклараций, в том числе о дате прекращения огня, по какой границе оно будет действовать, и гарантий безопасности для Украины.

«Это, безусловно, будут решения, которые предусмотрят меньше вмешательства США в украинские дела», — добавил Туск.

При этом он дал понять, что Польша с таким подходом не факт, что согласится. Он заявил, что «решения о войне в Украине не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши».