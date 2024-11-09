Эрдоган не сдаст Кипр. Спонтанная встреча в Будапеште

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился 7 ноября в Будапеште, где проходили политические консультации Евросоюза, с президентом греческого Кипра Никосом Христодулидисом. Согласно информации, полученной haqqin.az из дипломатических источников, инициатором этой спонтанной встречи, организованной во время «кофейной паузы», был премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, обратившийся с просьбой к президенту Эрдогану.

В этой встрече также приняли участие глава МИД Турции Хакан Фидан, Кириакос Мицотакис и премьер-министр Албании Эди Рама. Тот факт, что по этому поводу на данный момент нет заявлений канцелярии президента Турции, источники объясняют тем, что встреча Эрдоган-Христодулидис не имела официального статуса. Отметим, что после периода напряженности между Турцией и Грецией в 2019 году, связанного с попытками Афин приступить к освоению нефтяных и газовых месторождений в Восточной части Средиземного моря, в последние два года в турецко-греческих отношений наблюдается позитивное развитие. 7 декабря 2023 года, впервые за шесть лет, Эрдоган посетил Афины, где вместе с премьер-министром Мицотакисом подписал «Афинскую декларация о дружбе и добрососедстве». И хотя последовавший 13 мая 2024 года официальный визит Мицотакиса в Анкару не устранил наличие таких проблем между Анкарой и Афинами, как ситуация на Кипре, а также вопрос добычи энергоресурсов в Эгейском море и в Восточном Средиземноморье, в плане политического диалога окно возможностей раскрылось. Что позволило Эрдогану и Мицотакису встречаться на различных международных форумах. Вперед, к четырехстороннему саммиту! Пока продолжаются консультации на высшем уровне по урегулированию исторических разногласий между Турцией и Грецией, важная инициатива поступила от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, организовавшего 15 октября в Нью-Йорке ужин с участием Никоса Христодулидиса и президента Турецкой Республики Северного Кипра Эрсина Татара. Как передали мировые информационные агентства, на этом ужине было впервые принято решение провести четырехсторонний саммит с участием президентов Турции и Греции, а также президентов греческой и турецкой частей Кипра.

После чего, как уже сообщал haqqin.az, президент США Джо Байден принял в Овальном кабинете Белого дома президента греческой части Кипра Никоса Христодулидиса. Основной темой обсуждения была роль Кипр для США, которая на фоне войны между Израилем, Палестинской автономией и Ливаном значительно возросла. Как известно, американцы используют греческую часть острова в качестве своей военной базы, поскольку Кипр находится от Газы и Ливана на расстоянии чуть больше двухсот километров. Однако затем Байден вспомнил события полувековой давности (имеется в виду высадка на Кипр вооруженных сил Турции, осуществленная 20 июля 1974 года для защиты турецкой общины острова – ред.) и признался, что, будучи тогда молодым сенатором, был «глубоко потрясен» произошедшим. Обсуждая же будущее острова, Джо Байден заявил, что поддерживает процесс урегулирования греческой и турецкой общинами острова на основе федерации. И в этом позиции США и Турции принципиально расходятся, поскольку Анкара последовательно работает над решением этой проблемы в рамках создания на Кипре двух государств для двух народов. Эрдоган пришел к этому после событий 2004 года, когда 75 процентов турецкой стороны Кипра поддержали идею федерации, предложенную тогдашним генсеком ООН Кофи Аннаном, а 65 процентов греческой стороны выступили против нее. А 9 ноября, спустя всего два дня после неформальной встречи Эрдогана с Христодулидисом, на переговорах в Афинах с главой МИД Греции Йоргосом Герапетритисом Хакан Фидан вновь подтвердил позицию Анкары. «Время показало, что модель федерации на острове больше неактуальна, - заявил, в частности, глава внешнеполитического ведомства Турции. - Кипру нужна новая концепция, которая обеспечит безопасность, свободу и благосостояние как турок, так и греков».