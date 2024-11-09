USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт
Новость дня
Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт

Автобус с азербайджанскими туристами перевернулся в Египте

02:03 196

На юге Синайского полуострова в Египте перевернулся автобус, перевозивший иностранных туристов. Пострадали не менее 41 человека, в их числе граждане России, Украины, Казахстана и Азербайджана. Об этом сообщил египетский новостной портал Cairo24.

«Пострадал 31 турист из России, 1 — из Украины, 3 — из Казахстана, 3 — из Азербайджана и 4 — получили ранения египтяне. Они были переведены в больницу для оказания медицинской помощи», — рассказал портал.

Проводится расследование происшествия. По предварительной версии, водитель заснул за рулем, в результате автобус выехал на обочину и опрокинулся на правый бок.

Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди»
Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди» мы спрашиваем, они отвечают
9 ноября 2024, 19:34 2862
Москва хочет видеть Азербайджан в Евразийском союзе
Москва хочет видеть Азербайджан в Евразийском союзе главное на этот час
9 ноября 2024, 18:21 5592
Вашингтону уже не остановить гегемонию Китая
Вашингтону уже не остановить гегемонию Китая наш комментарий
9 ноября 2024, 17:59 2948
Барзани прогнали антитурецких сепаратистов
Барзани прогнали антитурецких сепаратистов
9 ноября 2024, 17:35 2831
Прогнозы не поддаются логике: ничего кроме нефти!
Прогнозы не поддаются логике: ничего кроме нефти! наш комментарий
9 ноября 2024, 16:58 3711
Азербайджанское животноводство вымирает
Азербайджанское животноводство вымирает надежда лишь на Карабах; все еще актуально
9 ноября 2024, 15:15 6206
Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт
Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт статья концептуальная
9 ноября 2024, 12:31 9687
Премьер Нидерландов отменил поездку на COP-29 в Баку
Премьер Нидерландов отменил поездку на COP-29 в Баку из-за еврейских погромов
00:37 1881
Эрдоган в последний раз предупредил Бафела
Эрдоган в последний раз предупредил Бафела наша корреспонденция
00:16 2110
Шольц позвонил Алиеву
Шольц позвонил Алиеву
9 ноября 2024, 22:48 4130
У Трампа отреклись от советника, который призвал Киев забыть о Крыме
У Трампа отреклись от советника, который призвал Киев забыть о Крыме обновлено 23:57
9 ноября 2024, 23:57 7982

ЭТО ВАЖНО

Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди»
Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди» мы спрашиваем, они отвечают
9 ноября 2024, 19:34 2862
Москва хочет видеть Азербайджан в Евразийском союзе
Москва хочет видеть Азербайджан в Евразийском союзе главное на этот час
9 ноября 2024, 18:21 5592
Вашингтону уже не остановить гегемонию Китая
Вашингтону уже не остановить гегемонию Китая наш комментарий
9 ноября 2024, 17:59 2948
Барзани прогнали антитурецких сепаратистов
Барзани прогнали антитурецких сепаратистов
9 ноября 2024, 17:35 2831
Прогнозы не поддаются логике: ничего кроме нефти!
Прогнозы не поддаются логике: ничего кроме нефти! наш комментарий
9 ноября 2024, 16:58 3711
Азербайджанское животноводство вымирает
Азербайджанское животноводство вымирает надежда лишь на Карабах; все еще актуально
9 ноября 2024, 15:15 6206
Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт
Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт статья концептуальная
9 ноября 2024, 12:31 9687
Премьер Нидерландов отменил поездку на COP-29 в Баку
Премьер Нидерландов отменил поездку на COP-29 в Баку из-за еврейских погромов
00:37 1881
Эрдоган в последний раз предупредил Бафела
Эрдоган в последний раз предупредил Бафела наша корреспонденция
00:16 2110
Шольц позвонил Алиеву
Шольц позвонил Алиеву
9 ноября 2024, 22:48 4130
У Трампа отреклись от советника, который призвал Киев забыть о Крыме
У Трампа отреклись от советника, который призвал Киев забыть о Крыме обновлено 23:57
9 ноября 2024, 23:57 7982
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться