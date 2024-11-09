Автобус с азербайджанскими туристами перевернулся в Египте

На юге Синайского полуострова в Египте перевернулся автобус, перевозивший иностранных туристов. Пострадали не менее 41 человека, в их числе граждане России, Украины, Казахстана и Азербайджана. Об этом сообщил египетский новостной портал Cairo24.

«Пострадал 31 турист из России, 1 — из Украины, 3 — из Казахстана, 3 — из Азербайджана и 4 — получили ранения египтяне. Они были переведены в больницу для оказания медицинской помощи», — рассказал портал.

Проводится расследование происшествия. По предварительной версии, водитель заснул за рулем, в результате автобус выехал на обочину и опрокинулся на правый бок.