Нетаньяху впервые не пригласили на главный съезд евреев США и Канады

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не пригласили на ежегодный съезд Еврейских федераций Северной Америки (JFNA), который состоится в воскресенье, 10 ноября, в Вашингтоне (США).

Как сообщают израильские СМИ, Нетаньяху не получил приглашение впервые с тех пор, как стал главой правительства. Кроме того, ряд левых еврейских организаций США отказались от участия в мероприятии под предлогом того, что не хотят ассоциироваться с поддержкой политики правительства Израиля.

Еврейские федерации Северной Америки являются структурной основой еврейской общины США и Канады и представляют более 300 еврейских федераций. JFNA ежегодно собирает и распределяет более 2 млрд долларов в рамках программ поддержки и грантов для еврейских общин Северной Америки и Израиля.