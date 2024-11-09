Совет из Ирана «расчетливому» Трампу

Избранному президенту США Дональду Трампу следует отказаться от политики максимального давления на Иран, которую он проводил во время своего первого срока в Белом доме. С таким советом выступил вице-президент Ирана по стратегическим вопросам Мохаммад Джавад Зариф, передает Al Arabia News.

По словам Зарифа, после выхода США из ядерной сделки в 2018 году Иран нарастил обогащение урана с 3,5% до 60%.

«Как расчетливый человек, Трамп должен посчитать и посмотреть, каковы преимущества и недостатки такой пагубной политики и хочет ли он продолжать или изменить ее», — сказал Зариф.

Вице-президент Ирана, также заявил, что теперь Трамп должен показать, что не будет следовать ошибочной политике прошлого.

Мохаммад Джавад Зариф, ранее занимавший пост министра иностранных дел Ирана, помог заключить ядерное соглашение 2015 года (Совместный всеобъемлющий план по ядерной программе Ирана, СВПД) между Тегераном и шестью странами, включая США. Соглашение было сорвано в 2018 году после того, как США в одностороннем порядке вышли из него. В ответ Иран отказался от своих обязательств по сделке и с тех пор обогатил уран до 60 процентов. В июле 2019 года США ввели санкции в отношении Зарифа.