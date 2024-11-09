USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт
Новость дня
Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт

Совет из Ирана «расчетливому» Трампу

02:32 495

Избранному президенту США Дональду Трампу следует отказаться от политики максимального давления на Иран, которую он проводил во время своего первого срока в Белом доме. С таким советом выступил вице-президент Ирана по стратегическим вопросам Мохаммад Джавад Зариф, передает Al Arabia News.

По словам Зарифа, после выхода США из ядерной сделки в 2018 году Иран нарастил обогащение урана с 3,5% до 60%.

«Как расчетливый человек, Трамп должен посчитать и посмотреть, каковы преимущества и недостатки такой пагубной политики и хочет ли он продолжать или изменить ее», — сказал Зариф.

Вице-президент Ирана, также заявил, что теперь Трамп должен показать, что не будет следовать ошибочной политике прошлого.

Мохаммад Джавад Зариф, ранее занимавший пост министра иностранных дел Ирана, помог заключить ядерное соглашение 2015 года (Совместный всеобъемлющий план по ядерной программе Ирана, СВПД) между Тегераном и шестью странами, включая США. Соглашение было сорвано в 2018 году после того, как США в одностороннем порядке вышли из него. В ответ Иран отказался от своих обязательств по сделке и с тех пор обогатил уран до 60 процентов. В июле 2019 года США ввели санкции в отношении Зарифа.

У Трампа отреклись от советника, который призвал Киев забыть о Крыме
У Трампа отреклись от советника, который призвал Киев забыть о Крыме обновлено 23:57
9 ноября 2024, 23:57 8633
В Лондоне скончался известный азербайджанский журналист
В Лондоне скончался известный азербайджанский журналист
9 ноября 2024, 23:24 4253
Обнадеживающая информация из Казахстана в Баку
Обнадеживающая информация из Казахстана в Баку Молдир Абдуалиева отвечает на вопросы haqqin.az
9 ноября 2024, 22:06 3377
Самир Шарифов пошел к британскому королю
Самир Шарифов пошел к британскому королю
9 ноября 2024, 20:55 3543
Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди»
Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди» мы спрашиваем, они отвечают
9 ноября 2024, 19:34 3081
Москва хочет видеть Азербайджан в Евразийском союзе
Москва хочет видеть Азербайджан в Евразийском союзе главное на этот час
9 ноября 2024, 18:21 5773
Вашингтону уже не остановить гегемонию Китая
Вашингтону уже не остановить гегемонию Китая наш комментарий
9 ноября 2024, 17:59 3059
Барзани прогнали антитурецких сепаратистов
Барзани прогнали антитурецких сепаратистов
9 ноября 2024, 17:35 3000
Прогнозы не поддаются логике: ничего кроме нефти!
Прогнозы не поддаются логике: ничего кроме нефти! наш комментарий
9 ноября 2024, 16:58 3875
Азербайджанское животноводство вымирает
Азербайджанское животноводство вымирает надежда лишь на Карабах; все еще актуально
9 ноября 2024, 15:15 6371
Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт
Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт статья концептуальная
9 ноября 2024, 12:31 9926

ЭТО ВАЖНО

У Трампа отреклись от советника, который призвал Киев забыть о Крыме
У Трампа отреклись от советника, который призвал Киев забыть о Крыме обновлено 23:57
9 ноября 2024, 23:57 8633
В Лондоне скончался известный азербайджанский журналист
В Лондоне скончался известный азербайджанский журналист
9 ноября 2024, 23:24 4253
Обнадеживающая информация из Казахстана в Баку
Обнадеживающая информация из Казахстана в Баку Молдир Абдуалиева отвечает на вопросы haqqin.az
9 ноября 2024, 22:06 3377
Самир Шарифов пошел к британскому королю
Самир Шарифов пошел к британскому королю
9 ноября 2024, 20:55 3543
Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди»
Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди» мы спрашиваем, они отвечают
9 ноября 2024, 19:34 3081
Москва хочет видеть Азербайджан в Евразийском союзе
Москва хочет видеть Азербайджан в Евразийском союзе главное на этот час
9 ноября 2024, 18:21 5773
Вашингтону уже не остановить гегемонию Китая
Вашингтону уже не остановить гегемонию Китая наш комментарий
9 ноября 2024, 17:59 3059
Барзани прогнали антитурецких сепаратистов
Барзани прогнали антитурецких сепаратистов
9 ноября 2024, 17:35 3000
Прогнозы не поддаются логике: ничего кроме нефти!
Прогнозы не поддаются логике: ничего кроме нефти! наш комментарий
9 ноября 2024, 16:58 3875
Азербайджанское животноводство вымирает
Азербайджанское животноводство вымирает надежда лишь на Карабах; все еще актуально
9 ноября 2024, 15:15 6371
Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт
Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт статья концептуальная
9 ноября 2024, 12:31 9926
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться