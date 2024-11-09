В Киеве, Одессе и Харькове взрывы
В Одессе поздно вечером в субботу, 9 ноября, были слышны взрывы на фоне российской атаки с применением дронов-камикадзе.
О взрывах сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Первые взрывы в районе города были слышны около 23:42 по местному времени. Перед тем в Воздушных силах призвали местных жителей оставаться в укрытиях из-за фиксации движения групп беспилотников в сторону Одессы.
Глава ОВА заявил, что под атакой находятся Одесса и район: «Враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Работают наши силы противовоздушной обороны. Оставайтесь в укрытиях».
Глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов также сообщил о взрывах в Харькове и окрестностях города и призвал людей прятаться в укрытиях, так как «есть угроза повторных ударов».
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В Киеве в ночь на 10 ноября прогремели взрывы. В столице Украины воздушная тревога из-за угрозы в атак с применением «шахедов», сообщает РБК-Украина.
Первый взрыв в Киеве был слышен около 00:03 по местному времени. Через несколько минут раздалась еще серия взрывов.
Перед этим в Воздушных силах Украины сообщили о фиксации движения российских ударных беспилотников, в частности, в направлении Киевской области со стороны Черниговской, Полтавской и Сумской областей.
Сирены также звучали в Киевской области и еще 11 регионах страны.