USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт
Новость дня
Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт

В Киеве, Одессе и Харькове взрывы

обновлено 03:20
03:20 497

В Одессе поздно вечером в субботу, 9 ноября, были слышны взрывы на фоне российской атаки с применением дронов-камикадзе.

О взрывах сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Первые взрывы в районе города были слышны около 23:42 по местному времени. Перед тем в Воздушных силах призвали местных жителей оставаться в укрытиях из-за фиксации движения групп беспилотников в сторону Одессы.

Глава ОВА заявил, что под атакой находятся Одесса и район: «Враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Работают наши силы противовоздушной обороны. Оставайтесь в укрытиях».

Глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов также сообщил о взрывах в Харькове и окрестностях города и призвал людей прятаться в укрытиях, так как «есть угроза повторных ударов».

* * * 02:43

В Киеве в ночь на 10 ноября прогремели взрывы. В столице Украины воздушная тревога из-за угрозы в атак с применением «шахедов», сообщает РБК-Украина.

Первый взрыв в Киеве был слышен около 00:03 по местному времени. Через несколько минут раздалась еще серия взрывов.

Перед этим в Воздушных силах Украины сообщили о фиксации движения российских ударных беспилотников, в частности, в направлении Киевской области со стороны Черниговской, Полтавской и Сумской областей.

Сирены также звучали в Киевской области и еще 11 регионах страны.

У Трампа отреклись от советника, который призвал Киев забыть о Крыме
У Трампа отреклись от советника, который призвал Киев забыть о Крыме обновлено 23:57
9 ноября 2024, 23:57 8633
В Лондоне скончался известный азербайджанский журналист
В Лондоне скончался известный азербайджанский журналист
9 ноября 2024, 23:24 4253
Обнадеживающая информация из Казахстана в Баку
Обнадеживающая информация из Казахстана в Баку Молдир Абдуалиева отвечает на вопросы haqqin.az
9 ноября 2024, 22:06 3378
Самир Шарифов пошел к британскому королю
Самир Шарифов пошел к британскому королю
9 ноября 2024, 20:55 3543
Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди»
Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди» мы спрашиваем, они отвечают
9 ноября 2024, 19:34 3081
Москва хочет видеть Азербайджан в Евразийском союзе
Москва хочет видеть Азербайджан в Евразийском союзе главное на этот час
9 ноября 2024, 18:21 5773
Вашингтону уже не остановить гегемонию Китая
Вашингтону уже не остановить гегемонию Китая наш комментарий
9 ноября 2024, 17:59 3059
Барзани прогнали антитурецких сепаратистов
Барзани прогнали антитурецких сепаратистов
9 ноября 2024, 17:35 3000
Прогнозы не поддаются логике: ничего кроме нефти!
Прогнозы не поддаются логике: ничего кроме нефти! наш комментарий
9 ноября 2024, 16:58 3875
Азербайджанское животноводство вымирает
Азербайджанское животноводство вымирает надежда лишь на Карабах; все еще актуально
9 ноября 2024, 15:15 6371
Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт
Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт статья концептуальная
9 ноября 2024, 12:31 9926

ЭТО ВАЖНО

У Трампа отреклись от советника, который призвал Киев забыть о Крыме
У Трампа отреклись от советника, который призвал Киев забыть о Крыме обновлено 23:57
9 ноября 2024, 23:57 8633
В Лондоне скончался известный азербайджанский журналист
В Лондоне скончался известный азербайджанский журналист
9 ноября 2024, 23:24 4253
Обнадеживающая информация из Казахстана в Баку
Обнадеживающая информация из Казахстана в Баку Молдир Абдуалиева отвечает на вопросы haqqin.az
9 ноября 2024, 22:06 3378
Самир Шарифов пошел к британскому королю
Самир Шарифов пошел к британскому королю
9 ноября 2024, 20:55 3543
Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди»
Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди» мы спрашиваем, они отвечают
9 ноября 2024, 19:34 3081
Москва хочет видеть Азербайджан в Евразийском союзе
Москва хочет видеть Азербайджан в Евразийском союзе главное на этот час
9 ноября 2024, 18:21 5773
Вашингтону уже не остановить гегемонию Китая
Вашингтону уже не остановить гегемонию Китая наш комментарий
9 ноября 2024, 17:59 3059
Барзани прогнали антитурецких сепаратистов
Барзани прогнали антитурецких сепаратистов
9 ноября 2024, 17:35 3000
Прогнозы не поддаются логике: ничего кроме нефти!
Прогнозы не поддаются логике: ничего кроме нефти! наш комментарий
9 ноября 2024, 16:58 3875
Азербайджанское животноводство вымирает
Азербайджанское животноводство вымирает надежда лишь на Карабах; все еще актуально
9 ноября 2024, 15:15 6371
Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт
Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт статья концептуальная
9 ноября 2024, 12:31 9926
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться