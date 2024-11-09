Смертельная авария в Баку: погибший и раненые

Один человек погиб и пять получили ранения при столкновении автомобилей на дороге в Бакинский аэропорт.

Как сообщает АПА, пешеход Эмин Насибов при попытке перейти дорогу был сбит автомобилем Range Rover. В это время Fiat, двигавшийся в том же направлении, врезался в Range Rover. В результате 26-летнего пассажира Fiat Асима Гаджизаде выбросило из машины на дорогу. От сильного удара он погиб на месте.

В результате аварии четверо пассажиров автомобилей получили различные травмы и были госпитализированы. В результате аварии также серьезно пострадал Насибова, состояние его тяжелое.