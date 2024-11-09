Комитет по инаугурации Трампа возглавят его друзья
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Дональд Трамп объявил о формировании комитета по инаугурации. Его сопредседателями стали инвестор Стив Уиткофф и сенатор Келли Лоффлер, которые в пресс-релизе команды республиканца называются его давними друзьями и сторонниками.
«Это станет началом работы моей администрации, которая выполнит смелое обещание сделать Америку снова великой»,— говорится в заявлении Трампа.
Инаугурация состоится в январе 2025 года.
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