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Россию атакуют беспилотники: Московские аэропорты закрыты

10:05 522

С 09:03 по бакинскому времени 10 ноября введены временные ограничения введены на работу аэропортов Домодедово и Жуковский для обеспечения безопасности полетов. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — говорится в сообщении.

Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в округе Раменское силами ПВО утром 10 ноября были уничтожены четыре беспилотника. Разрушений и пострадавших, по его словам, нет. На месте работают экстренные службы.

Кроме того, сообщается об атаке беспилотников на Брянскую и Ростовскую области.

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