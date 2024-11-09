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Венгры уже предвкушают победу России

10:09 294

Европейский союз изменит свой подход к войне в Украине после победы республиканца Дональда Трампа на выборах главы Соединенных Штатов, уверен глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступивший в эфире телевизионной компании Hír TV.

По его словам, Трамп «ясно дал понять, что сделает все возможное для установления мира во время своего пребывания на посту президента».

ЕС «в одиночку не сможет оказывать поддержку украинской армии», добавил Сийярто.

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Обнадеживающая информация из Казахстана в Баку
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