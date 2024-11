Трамп учинил разгром над Харрис

Результаты последних подсчетов приводят ABC News, Associated Press, NBC News, CNN, The New York Times и другие американские СМИ. На всеобщем голосовании Дональда Трампа поддержали 50,4% избирателей (74,5 млн), Камалу Харрис — 47,9% (70,85 млн).

Республиканец победил во всех семи колеблющихся штатах. По предварительным данным, в Аризоне республиканец получил 52,6% голосов, Джорджии — 50,7%, Мичигане — 49,7%, Неваде — 50,6%, Северной Каролине — 51,1%, Пенсильвании — 50,6%, Висконсине — 49,71%.

В 2016 году Дональд Трамп победил Хиллари Клинтон с результатом 304 против 227. В 2020-м он проиграл Джо Байдену с результатом 232 против 306.

Действующий президент Джо Байден и Камала Харрис признали победу Дональда Трампа на выборах. Инаугурация состоится в январе 2025 года.