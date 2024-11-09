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США потребовали от тайванцев не поставлять чипы Китаю

10:26 843

Власти США официально потребовали от тайваньской компании по производству полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) прекратить поставки Китаю чипов, используемых в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

По его словам, американское Министерство торговли направило письмо с призывом прекратить поставки с понедельника, 11 ноября. Агентство отмечает, что ведомство отказалось от комментариев. В компании также не стали комментировать данные сообщения, подчеркнув, что TSMC является законопослушной компанией, которая «привержена соблюдению всех применимых правил и регламентаций, включая экспортный контроль»

Ранее сообщалось, что мировой лидер по производству чипов TSMC остановит производство чипов из-за стремления соблюдать меры экспортного контроля.

В июле стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена ужесточить экспорт оборудования для производства полупроводников из ряда стран китайским производителям чипов. Правило о поставках продукции ограничит примерно полудюжине китайских фабрик возможность получать оборудование и технологии более чем у 30 стран, в числе которых Израиль, Тайвань, Сингапур и Малайзия.

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