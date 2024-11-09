Трамп уберет Обаму с политической сцены

Экс-президент США Барак Обама исчезнет с политической сцены после победы на выборах главы государства кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом заявил биограф Дэвид Гарроу в интервью газете Daily Mail.

"Я определенно ожидаю, что они (Обама и члены его семьи) будут проводить меньше времени в Вашингтоне после начала января", - отметил он.

По его мнению, Обама "в значительной степени исчезнет с политической сцены" и продолжит "тусоваться со знаменитостями и жить на острове миллионеров Мартас-Винъярд" у побережья Массачусетса.

"Они не испытывают никакого финансового давления", - подчеркнул Гарроу.

Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января 2025 года.