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Гигантские потери России не оправдывают цель

ISW
10:49 1845

Российские войска за два месяца имели существенное продвижение, захватив самую большую по площади территорию за последние два года войны. Однако их потери настолько колоссальны, что их не оправдывают достигнутые успехи.

Как отмечают аналитики ISW, РФ не может нести такие потери постоянно. Речь идет о 80 тысячах солдат, около 200 танков и более 650 бронемашин. Это на 20 тысяч больше, чем потеряли американцы за почти 20 лет операций в Ираке и Афганистане.

За два месяца россияне активизировали наступательные операции возле Купянска Харьковской области, а также Селидово, Курахово и Угледара Донецкой области. Им удалось захватить Угледар и Селидово, однако они еще не достигли оперативно значимых успехов, поскольку продвинулись в основном по открытым полям и небольшим населенным пунктам.

«Если Вооруженные силы Украины не остановят эти наступательные операции, российские войска в конце концов достигнут оперативно значимых успехов. Однако военные РФ не могут нести такие потери бесконечно долго, особенно для таких ограниченных побед.

ISW ранее приводил данные, указывающие на то, что российские войска только в Покровском районе с октября 2023 года потеряли не менее пяти дивизий бронетехники и танков», - говорят эксперты.

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