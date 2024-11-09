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Широко шагает Ирак

11:03 1173

В Ираке собираются снизить возраст согласия для девочек с 18 до девяти лет, что позволит мужчинам жениться на маленьких детях, пишет британская газета The Daily Telegraph.

Парламент Ирака, в котором доминирует коалиция консервативных шиитских мусульманских партий, готовится проголосовать за поправку, которая отменит «закон о личном статусе». Помимо снижения законного возраста вступления в брак, поправка также лишит женщин права на развод, опеку над детьми и наследование.

По мнению правящей коалиции, этот шаг соответствует строгому толкованию исламского права и призван защитить молодых девушек от «безнравственных отношений».

Эксперты и активисты, опрошенные изданием, говорят, что поправка фактически лишит женщин в стране самых важных прав.

«Поправка не просто подорвет эти права. Она сотрет их», — подчеркнула исследователь по Ираку в Human Rights Watch Сара Санбар.

Кроме того, действия правящей коалиции вызвали возмущение в социальных сетях, где активисты движения за права женщин обвинили правительство в попытке «легализовать изнасилование детей», отмечает The Daily Telegraph.

Иракский парламент официально обсудит поправки, прежде чем вынести их на голосование.

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