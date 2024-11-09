Киев готовит встречу Зеленского и Трампа
11:45 504
Команды Владимира Зеленского и Дональда Трампа начали подготовку к возможной встрече лидеров Украины и США, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на пресс-конференции в Киеве.
По его словам, между лидерами уже установлен прямой контакт — Зеленский был одним из первых, кто поздравил Трампа с переизбранием.
Однако конкретная дата встречи пока не определена. Зеленский также сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с Трампом, назвав его «замечательным».
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