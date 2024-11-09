USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт
Новость дня
Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт

Сын Трампа пошутил про карманные деньги Зеленского

11:50 1153

Сын Дональда Трампа после победы отца на выборах президента США пошутил в соцсетях над Владимиром Зеленским. Он выложил фотоснимок, где Дональд Трамп стоит рядом с Зеленским, на которого сыпятся доллары.

«У вас осталось 38 дней до того, как вы лишитесь своих карманных денег», — подписал Дональд Трамп-младший опубликованное фото.

Напомним, в США 5 ноября 2024 года прошли очередные всеобщие выборы, победу на которых одержал Дональд Трамп.

Эрдоган не сдаст Кипр. Спонтанная встреча в Будапеште
Эрдоган не сдаст Кипр. Спонтанная встреча в Будапеште наша корреспонденция
01:57 6073
«Вряд ли Путин испугается несколько тысяч рассерженных россиян в Берлине… и выведет войска из Украины»
«Вряд ли Путин испугается несколько тысяч рассерженных россиян в Берлине… и выведет войска из Украины» Евгения Чирикова в гостях у haqqin.az
9 ноября 2024, 21:47 4368
Москва под атакой беспилотников
Москва под атакой беспилотников ВИДЕО; обновлено 11:23
11:23 3655
У Трампа отреклись от советника, который призвал Киев забыть о Крыме
У Трампа отреклись от советника, который призвал Киев забыть о Крыме обновлено 23:57
9 ноября 2024, 23:57 12527
В Лондоне скончался известный азербайджанский журналист
В Лондоне скончался известный азербайджанский журналист
9 ноября 2024, 23:24 9687
Обнадеживающая информация из Казахстана в Баку
Обнадеживающая информация из Казахстана в Баку Молдир Абдуалиева отвечает на вопросы haqqin.az
9 ноября 2024, 22:06 6038
Самир Шарифов пошел к британскому королю
Самир Шарифов пошел к британскому королю
9 ноября 2024, 20:55 5718
Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди»
Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди» мы спрашиваем, они отвечают
9 ноября 2024, 19:34 4460
Москва хочет видеть Азербайджан в Евразийском союзе
Москва хочет видеть Азербайджан в Евразийском союзе главное на этот час
9 ноября 2024, 18:21 6982
Вашингтону уже не остановить гегемонию Китая
Вашингтону уже не остановить гегемонию Китая наш комментарий
9 ноября 2024, 17:59 3841
Барзани прогнали антитурецких сепаратистов
Барзани прогнали антитурецких сепаратистов
9 ноября 2024, 17:35 4284

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган не сдаст Кипр. Спонтанная встреча в Будапеште
Эрдоган не сдаст Кипр. Спонтанная встреча в Будапеште наша корреспонденция
01:57 6073
«Вряд ли Путин испугается несколько тысяч рассерженных россиян в Берлине… и выведет войска из Украины»
«Вряд ли Путин испугается несколько тысяч рассерженных россиян в Берлине… и выведет войска из Украины» Евгения Чирикова в гостях у haqqin.az
9 ноября 2024, 21:47 4368
Москва под атакой беспилотников
Москва под атакой беспилотников ВИДЕО; обновлено 11:23
11:23 3655
У Трампа отреклись от советника, который призвал Киев забыть о Крыме
У Трампа отреклись от советника, который призвал Киев забыть о Крыме обновлено 23:57
9 ноября 2024, 23:57 12527
В Лондоне скончался известный азербайджанский журналист
В Лондоне скончался известный азербайджанский журналист
9 ноября 2024, 23:24 9687
Обнадеживающая информация из Казахстана в Баку
Обнадеживающая информация из Казахстана в Баку Молдир Абдуалиева отвечает на вопросы haqqin.az
9 ноября 2024, 22:06 6038
Самир Шарифов пошел к британскому королю
Самир Шарифов пошел к британскому королю
9 ноября 2024, 20:55 5718
Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди»
Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди» мы спрашиваем, они отвечают
9 ноября 2024, 19:34 4460
Москва хочет видеть Азербайджан в Евразийском союзе
Москва хочет видеть Азербайджан в Евразийском союзе главное на этот час
9 ноября 2024, 18:21 6982
Вашингтону уже не остановить гегемонию Китая
Вашингтону уже не остановить гегемонию Китая наш комментарий
9 ноября 2024, 17:59 3841
Барзани прогнали антитурецких сепаратистов
Барзани прогнали антитурецких сепаратистов
9 ноября 2024, 17:35 4284
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться