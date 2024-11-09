Сын Трампа пошутил про карманные деньги Зеленского

Сын Дональда Трампа после победы отца на выборах президента США пошутил в соцсетях над Владимиром Зеленским. Он выложил фотоснимок, где Дональд Трамп стоит рядом с Зеленским, на которого сыпятся доллары.

«У вас осталось 38 дней до того, как вы лишитесь своих карманных денег», — подписал Дональд Трамп-младший опубликованное фото.

Напомним, в США 5 ноября 2024 года прошли очередные всеобщие выборы, победу на которых одержал Дональд Трамп.