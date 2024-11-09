В Иране ответили на обвинения о подготовке покушения на Трампа

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отреагировал на обвинения, выдвинутые США против Ирана. В своей записи в соцсети X иранский дипломат напомнил об убийстве главы политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

«Помните убийство Исмаила Хании в Тегеране сразу после инаугурации нашего президента? Все знают, кто это сделал и почему. Теперь, в связи с очередными выборами, с той же целью разрабатывается новый сценарий: поскольку убийцы в реальности не существует, привлекаются сценаристы для создания третьесортной комедии.

Кто в здравом уме может поверить, что предполагаемый убийца сидит в Иране и ведет онлайн-переговоры с ФБР?! Вот доля реальности, достойная рассмотрения: американский народ принял свое решение.

И Иран уважает его право избирать президента по своему выбору. Дальнейший путь - это тоже выбор. Все начинается с уважения», - отметил глава МИД Ирана.

Аббас добавил, что Иран не собирается разрабатывать ядерное оружие.

«Иран не стремится к ядерному оружию, и точка. Это политика, основанная на исламском учении и наших расчетах в области безопасности. Укрепление доверия необходимо обеим сторонам. Это не улица с односторонним движением», - добавил он.

Ранее Министерство юстиции США заявило, что Иран поручил агенту Фархаду Шакери вести наблюдение и готовить убийство избранного президента Дональда Трампа.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи также отверг обвинения в причастности Тегерана к заговорам с целью убийства бывших и действующих американских чиновников.