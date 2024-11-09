Платят чрезвычайную цену: британский адмирал о потерях России

Россия в октябре понесла самые большие потери с начала войны, заявил начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин.

В интервью BBC он заявил, что российские войска теряли в среднем около 1500 убитых и раненых "каждый день" в октябре, подчеркнув, что российский народ платит "чрезвычайную цену" за вторжение.

"700 000 убитых или раненых — огромная боль и страдания, которые приходится терпеть российской нации из-за амбиций (президента Владимира) Путина", — сказал он, добавив, что все эти потери принесли лишь "крошечные приращения территории".

Начштаба обороны Великобритании отметил, что Россия добивается тактических, территориальных успехов, однако при этом тратит более 40% своих государственных расходов на оборону и безопасность, что, по его словам, является "огромным истощением" для страны.

Он также убежден, что западные союзники будут решительны в своей поддержке Украины "столько, сколько потребуется".

"Это послание, которое президент Путин должен усвоить, и заверение для президента Зеленского", - сказал он.