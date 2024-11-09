USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт
Новость дня
Стратегический указ Ильхама Алиева: создан мощный и функциональный институт

Платят чрезвычайную цену: британский адмирал о потерях России

12:11 603

Россия в октябре понесла самые большие потери с начала войны, заявил начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин.

В интервью BBC он заявил, что российские войска теряли в среднем около 1500 убитых и раненых "каждый день" в октябре, подчеркнув, что российский народ платит "чрезвычайную цену" за вторжение.

"700 000 убитых или раненых — огромная боль и страдания, которые приходится терпеть российской нации из-за амбиций (президента Владимира) Путина", — сказал он, добавив, что все эти потери принесли лишь "крошечные приращения территории".

Начштаба обороны Великобритании отметил, что Россия добивается тактических, территориальных успехов, однако при этом тратит более 40% своих государственных расходов на оборону и безопасность, что, по его словам, является "огромным истощением" для страны.

Он также убежден, что западные союзники будут решительны в своей поддержке Украины "столько, сколько потребуется".

"Это послание, которое президент Путин должен усвоить, и заверение для президента Зеленского", - сказал он.

Эрдоган не сдаст Кипр. Спонтанная встреча в Будапеште
Эрдоган не сдаст Кипр. Спонтанная встреча в Будапеште наша корреспонденция
01:57 6076
«Вряд ли Путин испугается несколько тысяч рассерженных россиян в Берлине… и выведет войска из Украины»
«Вряд ли Путин испугается несколько тысяч рассерженных россиян в Берлине… и выведет войска из Украины» Евгения Чирикова в гостях у haqqin.az
9 ноября 2024, 21:47 4369
Москва под атакой беспилотников
Москва под атакой беспилотников ВИДЕО; обновлено 11:23
11:23 3657
У Трампа отреклись от советника, который призвал Киев забыть о Крыме
У Трампа отреклись от советника, который призвал Киев забыть о Крыме обновлено 23:57
9 ноября 2024, 23:57 12527
В Лондоне скончался известный азербайджанский журналист
В Лондоне скончался известный азербайджанский журналист
9 ноября 2024, 23:24 9688
Обнадеживающая информация из Казахстана в Баку
Обнадеживающая информация из Казахстана в Баку Молдир Абдуалиева отвечает на вопросы haqqin.az
9 ноября 2024, 22:06 6039
Самир Шарифов пошел к британскому королю
Самир Шарифов пошел к британскому королю
9 ноября 2024, 20:55 5719
Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди»
Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди» мы спрашиваем, они отвечают
9 ноября 2024, 19:34 4460
Москва хочет видеть Азербайджан в Евразийском союзе
Москва хочет видеть Азербайджан в Евразийском союзе главное на этот час
9 ноября 2024, 18:21 6982
Вашингтону уже не остановить гегемонию Китая
Вашингтону уже не остановить гегемонию Китая наш комментарий
9 ноября 2024, 17:59 3841
Барзани прогнали антитурецких сепаратистов
Барзани прогнали антитурецких сепаратистов
9 ноября 2024, 17:35 4284

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган не сдаст Кипр. Спонтанная встреча в Будапеште
Эрдоган не сдаст Кипр. Спонтанная встреча в Будапеште наша корреспонденция
01:57 6076
«Вряд ли Путин испугается несколько тысяч рассерженных россиян в Берлине… и выведет войска из Украины»
«Вряд ли Путин испугается несколько тысяч рассерженных россиян в Берлине… и выведет войска из Украины» Евгения Чирикова в гостях у haqqin.az
9 ноября 2024, 21:47 4369
Москва под атакой беспилотников
Москва под атакой беспилотников ВИДЕО; обновлено 11:23
11:23 3657
У Трампа отреклись от советника, который призвал Киев забыть о Крыме
У Трампа отреклись от советника, который призвал Киев забыть о Крыме обновлено 23:57
9 ноября 2024, 23:57 12527
В Лондоне скончался известный азербайджанский журналист
В Лондоне скончался известный азербайджанский журналист
9 ноября 2024, 23:24 9688
Обнадеживающая информация из Казахстана в Баку
Обнадеживающая информация из Казахстана в Баку Молдир Абдуалиева отвечает на вопросы haqqin.az
9 ноября 2024, 22:06 6039
Самир Шарифов пошел к британскому королю
Самир Шарифов пошел к британскому королю
9 ноября 2024, 20:55 5719
Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди»
Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди» мы спрашиваем, они отвечают
9 ноября 2024, 19:34 4460
Москва хочет видеть Азербайджан в Евразийском союзе
Москва хочет видеть Азербайджан в Евразийском союзе главное на этот час
9 ноября 2024, 18:21 6982
Вашингтону уже не остановить гегемонию Китая
Вашингтону уже не остановить гегемонию Китая наш комментарий
9 ноября 2024, 17:59 3841
Барзани прогнали антитурецких сепаратистов
Барзани прогнали антитурецких сепаратистов
9 ноября 2024, 17:35 4284
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться