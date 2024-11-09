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Франция поставит Украине ракеты для ударов по России

12:25 402

Франция собирается поставить Украине дополнительную партию ракет SCALP, а также ракеты Mistral для противовоздушной обороны. Об этом сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью газете Le Journal du Dimanche.

По его словам, снаряды хотят поставить Киеву «для ударов за пределами линии фронта», как президент страны Эммануэль Макрон обещал главе Украины Владимиру Зеленскому.

Глава французского оборонного ведомства отметил, что Париж продолжит помогать Киеву, что, по его словам, должно позволить украинским властям рассмотреть некоторые «политические решения».

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