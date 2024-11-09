USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Беспилотники чуть не сбили самолет над Москвой
Новость дня
Беспилотники чуть не сбили самолет над Москвой

Трамп отказался от бывших соратников

12:47 1649

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не включит в свою формирующуюся администрацию как минимум двух членов Республиканской партии - Майка Помпео и Никки Хейли. Их сам Трамп назвал в публикации, сделанной в субботу, 9 ноября, в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

"Я не приглашу бывшего посла Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео присоединиться к администрации Трампа, которая в настоящее время находится в стадии формирования", - заявил политик. При этом экс-глава Белого дома добавил, что "ему очень понравилось работать" с Помпео и Хейли ранее, и он "хотел бы поблагодарить их за службу стране".

Оба политика, кандидатуры которых на будущие посты в своей администрации отклонил Трамп, имеют за плечами большой карьерный опыт и работали с переизбранным президентом Соединенных Штатов во время его первого срока. Никки Хейли при Трампе занимала должность постоянного представителя США при ООН, а Майк Помпео был главой Госдепартамента.

При этом Никки Хейли противостояла Трампу в борьбе за президентское кресло. Она оставалась его последней соперницей в споре за право выдвинуть свою кандидатуру от республиканцев на выборах до начала марта 2024 года и в предвыборных речах заявляла, что в случае переизбрания Трампа страну ждет лишь хаос.

Однако Хейли не удалось заручиться поддержкой большинства членов партии. Она сняла свою кандидатуру с выборов после "супервторника" в марте, когда Трамп выиграл 14 из 15 внутрипартийных праймериз, проводившихся в один вечер в разных штатах. В своей речи о выходе из предвыборной гонки республиканка не стала призывать сторонников голосовать за соратника по партии.

Майк Помпео известен как жесткий консерватор, который поддерживал Трампа в вопросе выхода из ядерной сделки с Ираном во время его первого президентского срока и в целом был лоялен главе Белого дома. Кроме того, Помпео выступал за ужесточение давления Вашингтона на КНДР - во время президентства Трампа отношения между странами стали напряженнее, при том, что Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын не раз встречались лично.

Помпео на посту госсекретаря США также критиковал внешнюю и внутреннюю политику РФ и отношение других стран к Кремлю на этом фоне. Так, в 2019 году он призывал НАТО не воспринимать Россию как достойного партнера из-за опасностей авторитаризма в стране.

"Думать о России как о достойном партнере, участвующем в наших общих начинаниях - борьбе с угрозой терроризма в мире или в продвижении свободы, процветания и экономического благополучия в мире, думать, что Россия хотя бы отдаленно будет партнером, таким как США или европейские страны, это было бы неразумно", - цитировала тогдашнего госсекретаря британская телерадиокомпания BBC.

Смогут ли США вернуться на Каспий? Концепция Трампа. Позиция Алиева
Смогут ли США вернуться на Каспий? Концепция Трампа. Позиция Алиева наша аналитика
13:24 1760
Молдова раскололась на мелкие частицы
Молдова раскололась на мелкие частицы наша корреспонденция
11:43 3065
Беспилотники чуть не сбили самолет над Москвой
Беспилотники чуть не сбили самолет над Москвой ВИДЕО; обновлено 13:07
13:07 7088
Эрдоган в последний раз предупредил Бафела
Эрдоган в последний раз предупредил Бафела наша корреспонденция
00:16 8357
Эрдоган не сдаст Кипр. Спонтанная встреча в Будапеште
Эрдоган не сдаст Кипр. Спонтанная встреча в Будапеште наша корреспонденция
01:57 6832
«Вряд ли Путин испугается несколько тысяч рассерженных россиян в Берлине… и выведет войска из Украины»
«Вряд ли Путин испугается несколько тысяч рассерженных россиян в Берлине… и выведет войска из Украины» Евгения Чирикова в гостях у haqqin.az
9 ноября 2024, 21:47 4862
У Трампа отреклись от советника, который призвал Киев забыть о Крыме
У Трампа отреклись от советника, который призвал Киев забыть о Крыме обновлено 23:57
9 ноября 2024, 23:57 12917
В Лондоне скончался известный азербайджанский журналист
В Лондоне скончался известный азербайджанский журналист
9 ноября 2024, 23:24 10461
Обнадеживающая информация из Казахстана в Баку
Обнадеживающая информация из Казахстана в Баку Молдир Абдуалиева отвечает на вопросы haqqin.az
9 ноября 2024, 22:06 6468
Самир Шарифов пошел к британскому королю
Самир Шарифов пошел к британскому королю
9 ноября 2024, 20:55 6102
Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди»
Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди» мы спрашиваем, они отвечают
9 ноября 2024, 19:34 4720

ЭТО ВАЖНО

Смогут ли США вернуться на Каспий? Концепция Трампа. Позиция Алиева
Смогут ли США вернуться на Каспий? Концепция Трампа. Позиция Алиева наша аналитика
13:24 1760
Молдова раскололась на мелкие частицы
Молдова раскололась на мелкие частицы наша корреспонденция
11:43 3065
Беспилотники чуть не сбили самолет над Москвой
Беспилотники чуть не сбили самолет над Москвой ВИДЕО; обновлено 13:07
13:07 7088
Эрдоган в последний раз предупредил Бафела
Эрдоган в последний раз предупредил Бафела наша корреспонденция
00:16 8357
Эрдоган не сдаст Кипр. Спонтанная встреча в Будапеште
Эрдоган не сдаст Кипр. Спонтанная встреча в Будапеште наша корреспонденция
01:57 6832
«Вряд ли Путин испугается несколько тысяч рассерженных россиян в Берлине… и выведет войска из Украины»
«Вряд ли Путин испугается несколько тысяч рассерженных россиян в Берлине… и выведет войска из Украины» Евгения Чирикова в гостях у haqqin.az
9 ноября 2024, 21:47 4862
У Трампа отреклись от советника, который призвал Киев забыть о Крыме
У Трампа отреклись от советника, который призвал Киев забыть о Крыме обновлено 23:57
9 ноября 2024, 23:57 12917
В Лондоне скончался известный азербайджанский журналист
В Лондоне скончался известный азербайджанский журналист
9 ноября 2024, 23:24 10461
Обнадеживающая информация из Казахстана в Баку
Обнадеживающая информация из Казахстана в Баку Молдир Абдуалиева отвечает на вопросы haqqin.az
9 ноября 2024, 22:06 6468
Самир Шарифов пошел к британскому королю
Самир Шарифов пошел к британскому королю
9 ноября 2024, 20:55 6102
Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди»
Мехман Алиев: «При Трампе Азербайджан одержал победу, при Байдене – вернул Ханкенди» мы спрашиваем, они отвечают
9 ноября 2024, 19:34 4720
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться