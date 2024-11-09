Новые санкции не за горами

Европейский союз разрабатывает новый пакет санкций в отношении Российской Федерации из-за войны против Украины. Этот 15-й пакет ограничений должен, в частности, усилить меры по изоляции промышленности страны-агрессора от импорта и направлен на предотвращение обхода санкций, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на совместной с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой пресс-конференции в Киеве.

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам Борреля во время визита в украинскую столицу, пятнадцатый пакет санкций против РФ уже готовится.

Он также отметил важность импорта западных компонентов для российского оборонно-промышленного комплекса для создания оружия и подпитки своей «военной машины». И в этом контексте, по его словам, РФ удается обходить введенные против нее ограничительные меры.

«Нам нужно усиливать меры противодействия обходу санкций. Потому что Россия не может производить ничего без иностранных запчастей, чипов, компонентов. Нам нужно использовать санкции, чтобы изолировать промышленные способности России. Чтобы у них не было возможности импортировать нужные компоненты с иностранных стран», - сказал Боррель.

В свою очередь глава МИД Украины Сибига поблагодарил Борелля «за его личные усилия по введению 14-ти пакетов санкций ЕС против РФ».

Украинский министр отметил, что партнеры должны «совместно работать над пятнадцатым пакетом санкций и усиливать санкции против стран, поддерживающих войну РФ против Украины».