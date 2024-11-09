Смогут ли США вернуться на Каспий? Концепция Трампа. Позиция Алиева

Как в новую президентскую каденцию Дональда Трампа изменится активность США в Каспийском регионе? Ведь направления, по которым может быть усилена политика Соединенных Штатов на Каспии, были хорошо разработаны в предыдущие годы. В связи с чем вполне допустимо, что, с точки зрения сдерживания России, Ирана, а теперь и Китая, усилившего свои позиции в Центральной Азии, зоне Каспия могут вернуть статус стратегического региона национальной безопасности США. Спустя более четверти века ситуация в этом регионе разительно изменилась. Постсоветские страны в зоне Каспийского моря уже не инструменты в руках Запада или Севера. Сегодня они полноценно реализуют возможности своего суверенитета, а потому не столько ждут американцев с распростертыми объятиями, сколько готовятся к деловым предложениям и жесткой торговле.

В плоскости экономики США вновь могут обратиться к теме поддержки Транскаспийского газопровода для вывода туркменского газа на рынок Европы. В свою первую каденцию Дональд Трамп подписал "Акт европейской энергетической безопасности и диверсификации 2019 года", согласно которому планировалась финансовая поддержка политико-энергетического взаимодействия по линии США - ЕС - Южный Кавказ - Прикаспийский регион. На практике реализация этой темы осуществилась в виде стратегии строительства объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в соседних с Евросоюзом регионах, а также развития электросетей трансрегионального перетока, чему в значительной мере стал способствовать "зеленый" энергопереход Европы. В свою очередь, сама тема "зеленой" энергетики поднялась на волне постковидного экономического кризиса, а затем стала развиваться на фоне отказа от российских поставок газа в ЕС. В результате с 2019 года в ней произошли тектонические изменения.

Стратегия Трампа в конце 2010-х сводилась к тому, что расходы на строительство новой магистральной энергоинфраструктуры, такой как Транскаспийский газопровод, должны ложиться на плечи тех, кто будет ей пользоваться и извлекать прямую выгоду. Посыл Вашингтона в адрес ЕС был понятен - политически мы вас поддерживаем, но что касается экономики, то "денег нет, но вы держитесь". То есть создавайте консорциум сами. В свою очередь, Евросоюз в политическом и финансовом плане пытался переложить этот проект на плечи Азербайджана. О чем многократно говорил президент Ильхам Алиев, указывая, что Азербайджан готов присоединится к группе реализации этого проекта, но создавать и двигать его своими силами не собирается. Ибо в этом случае благотворительность Азербайджана не будет компенсирована ничем, кроме рукопожатия и улыбок западных чиновников, цена которым хорошо известна. Возможно, в середине 2020-х история повторится. Но и при этом она будет разительно отличаться от экономической активности США на Каспии в период со второй половины 1990-х до середины 2000-х годов.

Другое направление американской политики на Каспии будет связано с транспортными коммуникациями. Именно при "первом" Трампе в 2019 году возник проект поддержки объектов магистральных коммуникаций Blue Dot Network, поддержанный союзниками США в Азии - Японией, Южной Кореей и другими. Этот проект задумывался в качестве состязательной альтернативы китайской стратегии "Пояса и пути". В рамках публичных формулировок предполагалось, что это будет объединение усилий проамериканских "правительств, частного сектора и гражданского общества в целях продвижения высококачественных и надежных стандартов для развития глобальной инфраструктуры". На практике же это должно было сдерживать продвижение китайских логистических инициатив путем политического разделения на "правильную" и "неправильную" инфраструктуру и логистику для доступа региональных экспортеров на американский и европейские рынки. Как это могло быть реализовано, сказать трудно. Видимо, речь могла идти о стимулировании тех логистических проектов, контроль над которыми мог в большей степени быть прозрачным для США, чем для Китая. И, соответственно, о создании различных сложностей для тех правительств региона, которые решили глубже погрузиться в осуществление стратегии "Пояса-пути".