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Смогут ли США вернуться на Каспий? Концепция Трампа. Позиция Алиева

наша аналитика
Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва
13:24 1764

Как в новую президентскую каденцию Дональда Трампа изменится активность США в Каспийском регионе? Ведь направления, по которым может быть усилена политика Соединенных Штатов на Каспии, были хорошо разработаны в предыдущие годы. В связи с чем вполне допустимо, что, с точки зрения сдерживания России, Ирана, а теперь и Китая, усилившего свои позиции в Центральной Азии, зоне Каспия могут вернуть статус стратегического региона национальной безопасности США.

Спустя более четверти века ситуация в этом регионе разительно изменилась. Постсоветские страны в зоне Каспийского моря уже не инструменты в руках Запада или Севера. Сегодня они полноценно реализуют возможности своего суверенитета, а потому не столько ждут американцев с распростертыми объятиями, сколько готовятся к деловым предложениям и жесткой торговле.

Смогут ли США повторить успех, достигнутый ими на Каспии в середине 1990-х годов прошлого века?

В плоскости экономики США вновь могут обратиться к теме поддержки Транскаспийского газопровода для вывода туркменского газа на рынок Европы. В свою первую каденцию Дональд Трамп подписал "Акт европейской энергетической безопасности и диверсификации 2019 года", согласно которому планировалась финансовая поддержка политико-энергетического взаимодействия по линии США - ЕС - Южный Кавказ - Прикаспийский регион.

На практике реализация этой темы осуществилась в виде стратегии строительства объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в соседних с Евросоюзом регионах, а также развития электросетей трансрегионального перетока, чему в значительной мере стал способствовать "зеленый" энергопереход Европы.

В свою очередь, сама тема "зеленой" энергетики поднялась на волне постковидного экономического кризиса, а затем стала развиваться на фоне отказа от российских поставок газа в ЕС. В результате с 2019 года в ней произошли тектонические изменения.

Посыл Вашингтона в адрес ЕС был понятен - политически мы вас поддерживаем, но что касается экономики, то "денег нет, но вы держитесь"

Стратегия Трампа в конце 2010-х сводилась к тому, что расходы на строительство новой магистральной энергоинфраструктуры, такой как Транскаспийский газопровод, должны ложиться на плечи тех, кто будет ей пользоваться и извлекать прямую выгоду. Посыл Вашингтона в адрес ЕС был понятен - политически мы вас поддерживаем, но что касается экономики, то "денег нет, но вы держитесь". То есть создавайте консорциум сами.

В свою очередь, Евросоюз в политическом и финансовом плане пытался переложить этот проект на плечи Азербайджана. О чем многократно говорил президент Ильхам Алиев, указывая, что Азербайджан готов присоединится к группе реализации этого проекта, но создавать и двигать его своими силами не собирается. Ибо в этом случае благотворительность Азербайджана не будет компенсирована ничем, кроме рукопожатия и улыбок западных чиновников, цена которым хорошо известна.

Возможно, в середине 2020-х история повторится. Но и при этом она будет разительно отличаться от экономической активности США на Каспии в период со второй половины 1990-х до середины 2000-х годов.

В свою очередь, Евросоюз в политическом и финансовом плане пытался переложить этот проект на плечи Азербайджана. О чем многократно говорил президент Ильхам Алиев

Другое направление американской политики на Каспии будет связано с транспортными коммуникациями. Именно при "первом" Трампе в 2019 году возник проект поддержки объектов магистральных коммуникаций Blue Dot Network, поддержанный союзниками США в Азии - Японией, Южной Кореей и другими. Этот проект задумывался в качестве состязательной альтернативы китайской стратегии "Пояса и пути".

В рамках публичных формулировок предполагалось, что это будет объединение усилий проамериканских "правительств, частного сектора и гражданского общества в целях продвижения высококачественных и надежных стандартов для развития глобальной инфраструктуры".

На практике же это должно было сдерживать продвижение китайских логистических инициатив путем политического разделения на "правильную" и "неправильную" инфраструктуру и логистику для доступа региональных экспортеров на американский и европейские рынки.

Как это могло быть реализовано, сказать трудно. Видимо, речь могла идти о стимулировании тех логистических проектов, контроль над которыми мог в большей степени быть прозрачным для США, чем для Китая. И, соответственно, о создании различных сложностей для тех правительств региона, которые решили глубже погрузиться в осуществление стратегии "Пояса-пути".

Каковы перспективы Blue Dot Network?

С другой стороны, как это можно было осуществить практически, если транспортные коридоры — это не линия, а сеть с разными видами транспорта, множеством разнонаправленных коммуникаций и дублирований маршрутов? Когда само направление товаропотоков создается гравитацией региональных игроков?

Сейчас эту идею конца 2010-х Соединенные Штаты могут применить либо чтобы затормозить развитие МТК "Север - Юг", либо чтобы стимулировать ограничения торговых связей стран региона с Россией в пользу других направлений.

Санкции, конечно же, повлияли на связи России с поясом постсоветского соседства и усложнили финансовую маршрутизацию платежей. Но, с другой стороны, объем и стоимость товарооборота группы СНГ/ЕАЭС с Россией скорее возрастает, даже если не учитывать рост стоимости услуг посредников и самого транзита.

Поэтому влияние РФ в Прикаспийском регионе, как минимум, не пошло на убыль. Плюс прибавилось влияние арабских государств и Китая.

Вопрос в другом: смогут ли США повторить успех, достигнутый ими на Каспии в середине 1990-х годов прошлого века, когда американские компании активно входили в нефтегазовые месторождения на шельфе Азербайджана и Казахстана?

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