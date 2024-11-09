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Беспилотники чуть не сбили самолет над Москвой
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Беспилотники чуть не сбили самолет над Москвой

Израильский министр тайком слетал в Москву

13:42 877

Министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер тайно посетил Россию на прошлой неделе, сообщает радио «Галей ЦАХАЛ».

По всей видимости, этот визит был частью усилий Израиля по достижению прекращения огня в Ливане. Россия является крупным игроком в Сирии, и в Израиле ожидают, что ее сотрудничество в дипломатическом соглашении о прекращении боевых действий между Израилем и «Хезболлой» может стать важной частью сделки, которая не позволит поддерживаемой Ираном группировке перевооружиться.

24 октября Израиль посетила российская делегация. Источник в офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщил The Times of Israel, что визит российской делегации не связан с заложниками, удерживаемыми ХАМАС в секторе Газа.

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